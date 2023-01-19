會計師公會：香港本財年赤字料達1139億

港府將於下月22日公布新一份財政預算案，香港會計師公會預計2022至23年度將錄得1,139億港元赤字，較政府原預計的563億元赤字高出超過1倍，主要是第五波疫情打擊經濟、地產市場不景及赤柱土地流標，令收入減少，料3月底的財政儲備將跌至8,432億元，相當於約12個月的政府開支。

該公會分三方面就新一份預算案提出建議，包括提升香港國際地位及競爭力、使香港成為更宜居城市及相關社區支援措施，以及實現碳中和及可持續發展目標的環境保護措施，包括繼續豁免分期繳付2022/23課稅年度稅單附加費；寬減100%利得稅及薪俸稅，上限1萬元；提供物業差餉津貼，每季上限1,500元；及向每個電力住宅用戶提供1,000元的電費補貼；檢討個人免稅額及鼓勵退休儲蓄，包括將強積金自願性供款可扣稅上限提高至10萬元；增加個人基本免稅額並追貼通脹升幅。同時提倡政府就本港稅制進行全面檢討。

提升香港國際地位及競爭力：

1. 為合資格地區總部獲得相關利潤提供50%的利得稅優惠

2. 引入簡單的集團虧損稅務寬免制度

3. 為初創企業提供1萬元的稅務優惠

4. 為新成立的資訊科技(IT)業務和綠色產業相關公司提供稅收寬免

5. 為符合條件的行業引入首5年應評稅利潤按較低的稅率徵收利得稅

6. 為海外人才的子女提供私立教育津貼、托兒津貼

7. 為中小企業提供數碼轉型資助

實現碳中和及可持續發展目標的環境保護措施：

1. 擴大電動汽車屋苑充電易資助計劃

2. 為綠色金融產品認證制訂廣泛的監管框架或標準

3. 為購買認可的可再生能源信用額度或碳抵銷所產生的費用提供稅務寬免