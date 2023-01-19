仲量聯行：上月甲級商廈空置率升至12.1%

仲量聯行最新報告指出，整體甲級寫字樓空率置於去年12月底上升至12.1%，按月增加0.5個百分點，主要是受到有新落成樓面落成影響。但該行相信，隨着中港通關將為寫字樓市場帶來正面幫助，並預期今年下半年將顯著好轉。

由於年底租賃活動有限，故整體甲廈於上月錄得11.69萬方呎負吸納量。同時，非核心商業區的新供應也推高整體空置率，其中九龍東的空置率上升至19.5%，中環及灣仔/銅鑼灣則分別升至8.8%及10.2%。

至於去年12月寫字樓租金按月進一步下跌0.4%，主要分區市場中，中環與灣仔/銅鑼灣分別跌0.5%和0.4%，全年計整體甲廈累跌3.7%。

該行香港董事總經理鮑雅歷表示，恢復通關對香港經濟有正面影響，大部分企業今年將會受惠。相信來自內地的企業將逐步在港擴充或開設辦公室，情況於今年下半年將更顯著。

商舖方面，該公司香港研究部執行董事黃志輝稱，去年12月商舖租賃市況仍然疲軟，核心區的商舖租賃成交主要來自短租的商戶。然而，通關對商舖市場的帶動作用，將較對其他物業更明顯，商舖租賃交投料於今年回升，市場對核心區商舖的需求將逐步恢復。