信銀國際：香港今年GDP增長4%　料港P息最多再加0.75厘

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，隨着中港恢復通關，香港經濟活動回復正常，個人消費反彈，失業率有望進一步下降；雖然外圍經濟環境不景氣拖累香港轉口貿易，但在低基數效應下，料下半年相關數字有所改善，預期今年全年本地生產總值(GDP)有機會達4%。

卓亮預期，美國聯儲局加息周期即將進入尾聲，預期將再加息0.5厘至0.75厘以結束整個加息周期，息口將於年內保持橫行。他指，港元利率會隨美息於上半年見頂，港元最優惠利率(P)最多再上調0.5厘至0.75厘，但具體仍要視乎聯儲的加息幅度及次數。

利率上升影響本地樓市，卓亮認為本港樓價會於上半年見底，屆時加息周期接近尾聲對房地產市場有支持作用，下半年樓價企穩，全年或錄低單位單增幅。

內地經濟方面，卓氏預期中國今年GDP有機會錄超過5%增長，顯著高於2%的全球平均水平，成為環球經濟增長的「火車頭」。他指，受內地防疫措施放寬的推動，個人消費與服務業將強勁反彈，真正打通內循環，並減少經濟增長對出口的依賴程度。同時，內地經濟結構失衡問題亦有望得到改善，並對提高生產力與居民收入發揮正面作用。