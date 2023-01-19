會計師公會籲全面檢討稅制　填補港競爭優勢

本港稅基狹窄問題存在已久，令政府收入在經濟不景氣時更為波動，香港會計師公會再次促請港府盡快就稅制進行全面檢討。會長方蘊萱表示，全面檢討稅制，將為香港每年的財政預算及稅收政策有更穩健的基礎，同時填補香港的競爭優勢。

多年前社會曾探討開徵銷售稅或增值稅，公會財政預算案建議委員會召集人楊澤志強調，公會對此無特別想法，加稅與否須與市民取得共識，現時最重要視乎經濟復甦進度、衡量企業及個人的承擔能力、盈利能力等，但可以研究新稅制或稅種適合引入香港，增加庫房收入的同時，亦不會對市民及企業造成太大負擔。

他坦言，經濟下行時推出新稅種或稅制並非合適時機，但需要一定過程及時間，故建議政府從現時開始着手研究或諮詢擴展稅基的問題，當經濟向好時便能推出。

公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華指出，國際稅務策略多變，特別是歐盟多稅務政策出台，並影響香港的營商環境，不少企業及個人正觀望香港的做法，如何保持香港在國際上的競爭力，才決定會否來港投資或發展，認為在探討擴展稅基時亦應走多一步，考慮本港整體的稅收環境及競爭優勢。

她舉例指，歐盟計劃2024年實施向跨國企業徵收15%的全球最低企業稅，若跨國大企在歐盟以外地區繳付的稅項不足15%，其母企須在歐盟補足，換言之即使香港的稅率比歐盟低亦不太會構成優勢，因為對跨國企業而言15%的稅率是固定成本，而企業遷移來港的工程浩大，亦沒有太大誘因，期望政府能就最低稅收提供策略。