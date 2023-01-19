道期向下 紐油跌逾1%
2023年01月19日 16:11
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●美匯指數報102.21；港匯見7.8288；離岸人民幣(CNH)報6.7808；美元兌日圓報128.21；歐元企1.0813，英鎊處1.2331。金價報1,912美元。布油報84.36美元，紐油報78.71元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨跌70點。
●恒生指數全日收報21,650點，跌27點或0.12%；國企指數收報7,312點，跌27點或0.38%；科技指數收報4,449點，跌74點或1.65%。主板成交925億港元。https://bit.ly/3GSWGB7
-快手收市挫6%，控股股東減持逾5,471萬股。
-雅居樂成功發行三年期12億人幣中期票據。
●滬綜指收升15點，半導體、醫藥、券商板塊表現較好；酒店、消費、教育板塊則較落後。https://bit.ly/3ZEeYyG
●瑞信傳派「預付花紅」挽留高級銀行家，CEO：資金見回流。
●銀行業：
-中銀向員工派500元電子利是，送賀年禮品及樂園門票。
-ZA Bank員工獲1,000元收爐利是，另享額外年假。
-滙豐透過PayMe向員工派發500元電子利是。
●回應首相召喚？調查指過半數日本企業計劃今年加薪。
●華爾街大師：加息勢推高違約率，垃圾債末日漸近。
●蘋果傳致力拓展智能家居市場，與亞馬遜等競爭。
●傳Apple自研5G晶片延至2025年後面世。
●積金評級：去年MPF錄負回報，資金淨流入增近兩成。
●橋水強烈睇好中國短期債券。
●債市翻生！今年首18日全球發債規模創同期紀錄。
●又一家！傳加密幣貸款商Genesis最早本周申請破產。
●Twitter傳短期再裁員，員工數目恐減至不足2,000人。