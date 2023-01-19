道期向下　紐油跌逾1%

●美匯指數報102.21；港匯見7.8288；離岸人民幣(CNH)報6.7808；美元兌日圓報128.21；歐元企1.0813，英鎊處1.2331。金價報1,912美元。布油報84.36美元，紐油報78.71元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨跌70點。

-快手收市挫6%，控股股東減持逾5,471萬股。

-雅居樂成功發行三年期12億人幣中期票據。

●瑞信傳派「預付花紅」挽留高級銀行家，CEO：資金見回流。

●銀行業：

-中銀向員工派500元電子利是，送賀年禮品及樂園門票。

-ZA Bank員工獲1,000元收爐利是，另享額外年假。

-滙豐透過PayMe向員工派發500元電子利是。

●回應首相召喚？調查指過半數日本企業計劃今年加薪。

●華爾街大師：加息勢推高違約率，垃圾債末日漸近。

●蘋果傳致力拓展智能家居市場，與亞馬遜等競爭。

●傳Apple自研5G晶片延至2025年後面世。

●積金評級：去年MPF錄負回報，資金淨流入增近兩成。

●橋水強烈睇好中國短期債券。

●債市翻生！今年首18日全球發債規模創同期紀錄。

●又一家！傳加密幣貸款商Genesis最早本周申請破產。

●Twitter傳短期再裁員，員工數目恐減至不足2,000人。