【產經直播】港股牛皮等爆邊　坐貨博兔年開紅盤？

美國零售銷售按月跌幅擴大，其後有聯儲局官員重申，加息步伐應保持不變，隔晚美股3大指數下挫。港股周四(19日)低開225點，之後一度拗腰倒升，最多升76點，其後再倒跌，最終收報21,650點，跌27點，成交縮至不足1,000億元。北水今日起至1月29日暫停，加上長假期氣氛濃厚，距離虎年收爐只餘下一個交易日，「制水」下港股難有力衝上？大市牛皮有咩啟示？長假期坐貨博兔年紅盤高開得唔得？

美國經濟數據反映衰退可能升溫，國際油價先升後回。紐約期油即市曾創下去年12月5日以來最高位，每桶見82.38美元，但收市倒跌至79.48美元，是9日來首度下跌，三桶油亦齊齊向下，油價嚟緊會點行？想買油股有咩策略？

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