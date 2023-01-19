【產經直播】港股牛皮等爆邊 坐貨博兔年開紅盤？
2023年01月19日 16:34
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美國零售銷售按月跌幅擴大，其後有聯儲局官員重申，加息步伐應保持不變，隔晚美股3大指數下挫。港股周四(19日)低開225點，之後一度拗腰倒升，最多升76點，其後再倒跌，最終收報21,650點，跌27點，成交縮至不足1,000億元。北水今日起至1月29日暫停，加上長假期氣氛濃厚，距離虎年收爐只餘下一個交易日，「制水」下港股難有力衝上？大市牛皮有咩啟示？長假期坐貨博兔年紅盤高開得唔得？
重磅科網股個別發展，美團(03690)已錄得10連跌，今日再跌逾2%，仲未跌夠？有貨冇貨可以點部署？相反，騰訊(00700)曾創超過7個月高，高見385元，騰訊股價表現強勢，有望成為兔年股王？依家追入都唔遲？
快手(01024)遭控股股東減持，出售逾5,470萬股B類股份，佔快手已發行股本總額約1.26%，套現37.8億元。不過，報道指快手獲央視春晚直播權，最新更獲大行中金、大和睇好，預料去年第四季業績略好於預期，用戶流量水平或再創新高，快手可以睇高一線，趁回調吸納？
天齊鋰業(09696)發盈喜，預計去年盈利按年急升至少10倍，達231億至256億元人民幣。該公司指，主要受惠全球新能源汽車景氣度提升，加速鋰離子電池廠商產能擴張，以及下游正極材料訂單增加等，推動旗下主要鋰產品的銷量和銷售均價，銷售勢頭可否持續？
美國經濟數據反映衰退可能升溫，國際油價先升後回。紐約期油即市曾創下去年12月5日以來最高位，每桶見82.38美元，但收市倒跌至79.48美元，是9日來首度下跌，三桶油亦齊齊向下，油價嚟緊會點行？想買油股有咩策略？
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