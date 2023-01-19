高盛料港樓價跌幅縮至一成　籲買長實及新世界

高盛發表報告指，香港去年住宅樓價累跌15%，成交量下滑37%，內地開放邊境以及美國聯儲局加息即將結束的預期，正提升行業復甦的希望。

不過，該行指出，由於負擔能力減弱，本港對樓市的需求相對供應較弱。邊境開放可能會為本港帶來額外需求，但由於仍有高昂的印花稅，而且按揭利率在未來3至6個月內仍將上揚，因此料利好因素將慢慢累積。

對於樓價去向，該行解釋，房地產行業周期長，一年的調整不足以讓實體市場見底，隨着經濟前景改善及開放邊境，加上股市復甦帶來的財富效應，料2023財年的樓價將再下調10%，原先預計下跌15%；2024至2025財年則各分別上升4%，原先預計為持平。

至於地產股走勢，該行分析指，從去年10月底水平看，地產股股價平均上漲34%，當時估值正處歷史最低水平，但反彈幅度仍落後於恒指47%的升幅。