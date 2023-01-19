晨訊科技料去年虧損擴大至最多5.5億元

公司認為，虧損大幅增加主要歸因幾項因素。疫情於2022年財政年度持續對當地經濟環境造成不利影響，營業額及平均毛利率均未能達到預期水平。

兩年前，集團引進了新管理層，制定了相當激進的發展計劃。為此，集團建立了一個龐大的架構，引進行業中的資深管理人才及科技人才。同時，對部分現有員工提升了工資獎金，因此，這兩年的研究及開發費用、銷售及分銷成本及行政開支等費用都是逐年大幅增加。但是全球經濟衰退和新冠的影響，龐大的架構和昂貴人力費用並沒有給公司帶來回報，有的業務投入巨大，一直是負利潤。面對現實，集團再次調整了最高管理團隊，並適時優化了管理架構及人員，以減低未來人力費用。但是根據勞動法，集團必須對優化的人員支付大筆補償金，也增加了2022年財政年度虧損額。

公司認為，手機及物聯網終端業務以及電子製造服務供應商業務的長期資產出現減值迹象，將會就2022年財政年度對手機及物聯網終端業務相關之無形資產、物業、廠房及設備及使用權資產以及對若干應收款項計提減值虧損。

此外，人民幣兌美元之匯率於2022年財政年度波動。