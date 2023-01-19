印度神童預言今年經濟衰退　俄烏戰爭起碼延續至...

印度神童阿南德(Abhigya Anand)於1月17日(周二)又有新預言，他表示1月17日已出現一次主要的土星凌日，且很快會過渡至水瓶座，是對世界具有里程碑意義的事件，影響未來兩年半的地緣政治、經濟及整體公共事務。

他說，2020年發生星象大合相，大家目前仍然在經歷這個強大的時間框架。而該大合相大約每400年出現一次，對上一次發生是非常遙遠的1600年，因此對全球事務乃至每個人都有巨大影響力。

事實上，全球秩序、人們都事物的看法都在過去一年出現很大變化。去年不幸地出現地緣危機，俄烏爆發全面戰爭，許多平民受苦，目前還有很多人正在死去。他說，由於人們對和平的渴望，三月以後可能會迎來短暫的和平，至少在戰爭強度上會有減弱，但不會持久，兩國戰爭起碼會延續至今年11月左右。

經濟方面，他說經濟衰退及通脹問題令數以百萬計的人陷入貧困，同時伴隨能源危機。泡沫資產及泡沫經濟明顯衰落，加密貨幣及股市都在下跌。未來兩年半，可再生能源有更多利好因素。

他又安慰大家，經濟衰退對世界又不一定是壞事，可說是一個機會，讓大家反省自己，反思目前社會結構運作的方式。

對於新冠疫情，他說不再預測全球政府會有封鎖行動，因為目前已接近疫情的歷史最低點。他又預料，2023年7月至8月期間會發生災難，可能涉及蓄水池、火災或空氣有關的重大災難。