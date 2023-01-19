第一城三房業主賠訂20萬唔肯賣　觀望後市方向

樓市回勇，部分業主心態轉強，沙田第一城出現業主賠訂封盤個案，一個原於月初以615萬元售出的三房戶，買家已落訂約20萬元，但業主決定賠償訂金終止買賣，觀望後市再作打算。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東欣苑B座低層5室，實用面積約418方呎，一房間隔，去年未補價第二市場放盤叫價458萬元，近期調整至388萬元，最終累減110萬元，獲綠表買家以348萬元承接，呎價約8,325元。較本月中售出的同類型高層戶，跌價約19%。

●美聯范浩銘稱，鰂魚涌太古城本月已錄25宗成交，較上月同期9宗急升近1.8倍，屋苑恒星閣高層A室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，叫價約1,550萬元，同區換樓客見市況向好，趁農曆新年前加快入市，議價後以1,418萬元承接單位，呎價約18,957元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角健威花園B座中層3室，實用面積約456方呎，兩房間隔，望樓景為主，去年11月放盤價為640萬元，最終減價58萬至582萬元成交，呎價約12,763元，放盤兩個月減價約9%，樓價再跌穿「6球」。

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九龍區

●中原余社朝表示，九龍塘真能閣1座中層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，享街景，以840萬元連車位易手，呎價約15,356元，新買家為市區客。

●中原麥少基指，九龍塘畢架山一號3座中層E室，實用面積約1,099方呎，套三房間隔，另設工人套房，議價後以2,450萬元連車位易手，呎價約22,293元。

●美聯黃家樂稱，土瓜灣傲雲峰1座極高層H室，實用面積約479方呎，兩房間隔，最初開價900萬元，放盤約兩個月，終減價50萬元或約5%，以850萬元易手，呎價約17,745元，原業主於2015年8月以790萬元購入，持貨超過7年帳面獲利60萬元，升值約7%。

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新界區

●中原王文彬表示，東涌藍天海岸3座中層F室，實用面積約388方呎，一房間隔，享山景，叫價580萬元，議價後共減20萬元，以560萬元成交，呎價約14,433元，上車客睇樓一年，近期見大市回穩，入市信心回升，加上樓價已大幅回落，加快入市。

●中原吳家威稱，東涌區本周連錄6宗買賣，1月累錄38宗，已超越上月全月37宗，指標映灣園8座高層B室，實用面積約729方呎，套三房間隔，享海景，減價20萬元，以830萬元沽出，呎價約11,385元，新買家為同區換樓客，睇樓約半年入市。

●利嘉閣蕭浩麟指，青衣青怡花園1座中層H室，實用面積約546方呎，三房間隔，早前叫價約650萬元放售，最新以約608萬元成交，累減約42萬元易手，呎價約11,136元。

●中原王壹鳴指，荃灣區本月累錄約120宗買賣，已追貼上月全月約125宗，麗城花園3期4座低層C室，實用面積約742方呎，套三房連儲物房間隔，去年10月開價788萬元，11月減至700萬元，終以665萬元沽出，呎價約8,962元，屬本月最平呎價。

●美聯鍾家豪表示，荃灣荃景圍一帶上車屋苑已錄超36宗成交，荃景花園1座低層A室，實用面積約362方呎，新買家為區外家庭，母親為方便兩子升學，縮短上學路程，決定搬入荃灣區，見單位較銀行估價低近1成，即以380萬元購入，呎價約10,497元。

●祥益邱家邦指出，屯門䨇寓北翼低層A室，實用面積約563方呎，兩房間隔，累減逾30萬元，以622萬元成交，呎價約11,048元。原業主於2017年以約680萬元購入單位，是次轉手帳面蝕約58萬元。

●中原陳家富表示，屯門大興花園2期2座高層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，去年5月以580萬元放盤，其後多次調低叫價至450萬元，近日市況回暖，業主堅持不減，終以450萬元沽出，呎價約10,067元。原業主於2014年1月以300萬元購入單位，持貨9年帳面獲利150萬元。

●美聯馮根明稱，元朗世宙2座低層F室，實用面積約431方呎，減價30萬元，終以650萬元沽出，呎價約15,081元。 原業主於2019年以648萬元購入物業，持貨滿3年沽貨，帳面獲利約2萬元或約0.3%，計及釐印費及交易等費用，屬明賺實蝕成交個案。

●利嘉閣呂國雄表示，元朗錦綉花園H段3街雙號屋，實用面積約848方呎，以1,058萬元易手，呎價約12,476元。原業主於2007年以約331.8萬元購入上址，現帳面獲利約726.2萬元，升值約2.2倍。

●美聯梁葦姮表示，大埔中心3座中高層E室，實用面積約409方呎，兩房間隔，開價538萬元，減價32萬元，以506萬元成交，呎價約12,372元。原業主於2005年於以約138萬元購入單位，持貨逾17年帳面獲利368萬元，升值近2.7倍。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城29座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，叫價600萬，放盤10日減至596.8萬元售出，呎價約13,233元。原業主於2009年1月購入上址，當時作價187萬元，持貨14年帳面獲利409.8萬元，單位升值約2.2倍。

●中原陳敬天表示，沙田第一城1月暫錄約26宗成交，對比上月同期增加1.6倍，屋苑新錄1宗賠訂封盤個案，單位為8座低層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，原於本月初以615萬元易手，買家已落訂約20萬元，但業主近日決定賠訂封盤，觀望後市再作打算。

●中原曾展鵬表示，沙田花園城2期雅碧苑低層D室，實用面積329平方呎，2房間隔，去年11月叫價約450萬元，議價後以423萬元易手，呎價約12,857元。

●中原何偉雄指出，大圍居屋美盈苑錄本月首宗成交，項目中層8室，實用面積約445方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約590萬元，議價後以542萬元易手，呎價約12,180元，新買家為白居二客。原業主於2017年以272萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約270萬元，單位升值約1倍。

●中原侯惠良表示，大圍雲疊花園5座高層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約550萬元，議價後以508萬元易手，呎價約11,869元。原業主於2015年以450萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約58萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山天宇海6B座高層D室，實用面積約725方呎，三房間隔，微減8萬元，以962萬元獲承接，呎價約13,269元。原業主於2010年10月購入上址，當時作價550萬元，持貨至今帳面獲利412萬元，升值約75%。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山聽濤雅苑4座高層B室，實用面積約788方呎，三房間隔，放盤3個月累減122萬元，以938萬元售出，呎價約11,904元。原業主於2013年5月以758萬元入市，持貨逾9年帳面獲利180萬元，升值約24%。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座低層E室，實用面積約615方呎，兩房間隔，放盤5個月累減46萬元，成交價884萬元，呎價約14,374元。

●世紀21奇豐黎健峯指出，馬鞍山居屋錦龍苑B座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價500萬元，以455萬元售出，呎價約11,347元。原業主於2006年2月以99萬元購入上址，現帳面獲利約356萬元，升值約3.6倍。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑A座高層4室，實用面積約535方呎，兩房間隔，去年7月放盤叫價498萬元，累減約80萬元，未補價第二市場成交價418萬元，呎價約7,813元。原業主於2012年以208萬元購入物業，全新裝修後自住至今，持貨11年帳面獲利210萬元，升值逾1倍。

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