滬深港股市互通再優化　料無法參與交易日數減半

滬深交易所周四(19日)分別發布《關於新增港股通交易日相關事項的通知》，進一步完善滬深港股票市場互聯互通機制。是次滬、深港通交易日曆優化，放開了兩地市場均為交易日時的全部滬、深港通交易，增加了可交易天數和投資機會，提升了港股通交易效率，更加便利境內外投資者通過滬、深港通投資兩地市場。

深交所指，據測算，預計2023年全年無法參與交易的天數按年將減少約一半。滬深交易所皆表示，對於參與港股通交易的個人投資者，除了增加交易天數以外，在資金交收等方面並無影響。

前期，兩家交易所已與相關各方密切協作，組織了市場參與者開展技術測試等各項準備工作。下一步，將按照中國證監會統一部署，會同各方紮實做好業務上線運行情況監測，全力保障滬、深港通交易日曆優化穩妥實施，持續推動互聯互通機制進一步優化完善，助力實現資本市場高水平雙向開放。

據上交所官網，在新增港股通交易日，投資者可以參與港股通交易。新增港股通交易日，是指交易當日至其對應的港股交收日(含)期間，至少有1日為內地節假日且為香港地區非節假日的內地與香港市場共同交易日。新增港股通交易日的具體日期由上交所在指定網站公布。在新增港股通交易日參與港股通交易的，該所會員及直接通過港股通買賣港股通標的證券的投資者，應當按照中國證券登記結算有限責任公司新增港股通交易日資金提前到賬有關規定，做好相關交收資金安排。另該所稱，為給市場預留充足的業務技術準備時間，滬港通交易日曆優化實施時間將另行通知。