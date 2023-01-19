臨海豪宅單日再售5伙 九龍塘一手物業拍賣底價平去年15%
2023年01月19日 21:22
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個別臨海豪宅新盤交投頻密，單日再售出5伙，月內累沽20伙，吸金逾12億元。另一方面，昨日上載銷售安排，改以拍賣形式出售的兩伙九龍塘一手物業，拍賣底價今(19日)揭盅，較去年的價單定價低逾15%。
●啟德澐璟單日招標沽5伙 吸金逾2.2億元
新春將至，豪宅新盤成交個案湧現，華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周四(19日)招標沽出5伙，單日吸金逾2.2億元。
上述5伙成交價介乎2,465.2萬至9,586.72萬元，成交呎價由31,444至45,913元。當中，成交價及呎價最高為第1座15樓A室，實用面積為2,088方呎，屬四房三套房附連私人升降機大堂間隔。
●旺角利奧坊系列總銷售金額突破100億元
恒基地產(00012)旺角利奧坊系列4個項目，推售至今(19日)累計沽出1,654伙，總銷售金額突破100億元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊系列一直備受追捧，銷情持續，深受年輕人及上車一族歡迎。他指，通關帶動下樓市氣氛向好，剛性需求仍然強勁，預計未來數天內加推利奧坊•壹隅及利奧坊•曦岸的單位應市。
而旺角利奧坊‧壹隅，最新錄得3宗成交，共涉1,842.13萬元，而月內則累沽約41伙。最新沽出的單位包括1座19樓R室，實用面積267方呎，一房間隔，成交價634.74萬元，呎價約23,773元。
●元朗映御沽出最後1伙 一房戶售719萬元
新地(00016)旗下元朗映御，周四(19日)沽出全盤最後1伙，為2座26樓F室，實用面積386方呎一房間隔，連195方呎天台，成交價為719.13萬元，呎價約18,630元。資料顯示，該項目提供523伙，由2016年2月推售至今悉數沽清，套現逾23.1億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日錄4宗成交
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna周四(19日)單日再沽4伙，共涉1,988.12萬元。新成交個案包括E座3樓19室，實用面積297方呎，以427.89萬元成交，呎價約14,407元。
●沙田星凱‧堤岸獲批入伙紙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(19日)公布已取得入伙紙。該公司營銷策劃總監楊聰永表示，項目工程已進入最後階段，預計最快農曆新年後可開放現樓供參觀，並展開新一輪銷售。他續指，隨着中港兩地正式通關，預料能為樓市帶來正面作用，加上政府早前推出的「搶人才」措施，吸引專才到香港發展，亦能刺激樓市交投。
●馬頭角瓏碧開放式戶呎價約28,737元
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周四(19日)沽出18樓B室，為實用面積213方呎的開放式戶，成交價612.1萬元，呎價約28,737元。
●九龍塘喇沙滙及皇廷滙減價逾15%拍賣
市區豪宅新盤罕有改以拍賣方式出售，惟開價較早前價單定價低逾5,580萬元或約15%。據忠誠拍賣網頁顯示，九龍塘喇沙滙一個實用面積11,679方呎的B單位，開價3.18億元於下月2日拍賣出售。該單位去年定價為3.738億元，現時拍賣開價對比去年定價平約15%或5,580萬元。
同時，同區的皇廷滙一座實用面積10,945方呎的喇沙利道38號洋房，開價3.68億元於下月2日拍賣。資料顯示，該洋房去年曾發出價單，定價為4.38億元。意味拍賣開價較去年定價低約16%或7,000萬元。