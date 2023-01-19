聯儲局官員連環「放鷹」　美股道指跌逾百點

美國聯儲局主席鮑威爾因確診新冠病毒而「在家工作」之際，多位聯儲官員繼續公開發表鷹派言論。美股周四早段受壓，道指跌131點，至33,165點；標指跌16點，至3,912點；以科技股為主的納指跌41點，至10,915點。港股夜期則向好，報21,770點，升115點；高水119點。

有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，聯儲局應盡快把聯邦基金利率加至5厘以上，不應拖延時間。克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾也認為需要繼續加息，又謂基於她個人對經濟的預測，判斷聯儲局有必要加息至5厘甚至更多。

聯儲局官員的鷹派言論甚至得到華爾街的認同，摩根大通行政總裁戴蒙接受外媒訪問表示，美國的「潛在通脹」壓力不會輕易消失，利率最終將加至高於5厘，假設是在經濟「溫和衰退」的情景下，甚至有機會升至6厘。過去曾多次警告衰退將至的戴蒙稱︰「我知道經濟將會衰退、不斷起伏，但我沒有花太多時間擔心它」；又指更值得關注的是政府「差劣的公共政策」可能損害增長前景。

不過，追蹤美國各地區經濟表現的聯儲局《褐皮書》指出，多數地區物價均以「溫和速度上漲」，並且有放緩的迹象。各地區的企業受訪者都預估，未來一年的物價增長將進一步緩和。

企業消息方面，消費股巨頭、大型日用品公司寶潔(P&G)公布，截至去年底止第二財季的收入按年跌0.85%，至207.73億美元；純利則跌6.86%至39.33億美元。該公司指，美元匯率強勢、商品銷量下跌導致收入錄得6個百分點(即合共12個百分點)損失，雖然季內已透過加價提振銷售額，但仍不足以完全抵銷逆風。寶潔股價周四早段跌0.94%。

遊戲公司Roblox股價挫逾6%，此前摩根士丹利將亦將其評級從「與大市同步」下調至「減持」。