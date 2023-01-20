東方日報B1：華再掟美債　持倉12年半最低　去美元加快

美國債務上限問題成為焦點之際，由第二大海外「債主」中國所持有的美國國債總額已跌至12年半新低！美國財政部資料顯示，截至去年11月底，中國持有的美國國債總值按月減少了78億美元(約608.4億港元)，為連續3個月下跌。全球最大對沖基金橋水的創始人、人稱「鱷王」的傳奇投資者達利奧(Ray Dalio)更大膽預測，以美元為基礎的世界秩序將會瓦解，在東南亞一眾不受全球衝突影響的國家將迎來繁榮。

美國財政部國際資本流動報告(TIC)顯示，截至去年11月底，中國所持有的美債總額為8,700億美元，是2010年5月以來最低；與2018年4月中美貿易戰正式爆發時11,819億美元相比，累積跌幅更達34%，明顯反映中國近年積極「去美元化」的努力。

另一邊廂，美國「最大債主」日本的美債持有總額按月增178億美元，至10,822億美元，總算是中止了4個月連跌。不過，若按交易資金流數據計算，日本投資者實際上仍然淨賣出203.32億美元的遠期(兩年期以上)美國國債。考慮到遠期國債才是真正反映長期資金流的指標，加上日本央行迄今仍不願改變其寬鬆貨幣政策立場，接下來仍可能要再次出手撐日圓匯價，故日本持有的美債總額未來仍可能進一步下跌。

據早前估計，本周四美國聯邦政府已觸及31.4萬億美元的法定債務上限，假如國會未能通過議案上調限額，財政部便會暫時透過一系列「緊急措施」以維持聯邦政府開支。不過，若情況持續下去，仍有機會導致政府停擺，甚至觸發債務違約。

事實上，民主、共和兩黨就美國債務上限問題在國會「扯貓尾」的戲碼，每隔一段時間就會上演。而在全球經濟「東升西降」的背景下，這些不必要的爭端實際上是在虛耗美國的信用，甚至損害美元霸權地位。著名投資者、「鱷王」達利奧直言，以美元為主導的世界秩序以及全球化經濟時代已日漸式微，取而代之是更多衝突；各大國與其盟友形成了不同的經濟、貨幣和軍事集團。

達利奧續指出，目前世界秩序的變化類似二戰時期，民粹及民族主義的崛起為更大的衝突提供了條件。差別在於現在爆發戰爭的風險和後果更為嚴重，因過去的蘇聯在經濟上遠比不上美國，而今日的中國已成為美國的主要經濟競爭對手。

面對世界形勢新格局，資本自然「用腳投票」，湧向近期經濟復甦勢頭良好的中國市場。由年初截至周四，外資已通過滬深股通淨流入1,032.75億元人民幣，甚至已超去年全年。倘本月餘下時間無大規模淨流出，料創單月淨流入新高。

值得注意的是，由達利奧所創辦的橋水基金公司旗下「全天候增強型中國2號基金(All Weather Plus No. 2)」，於去年中國市場劇烈波動下，回報率仍達到7.4%；而橋水在中國的資產管理規模更是翻了一倍，突破200億元人民幣，正是反映中國市場潛力的又一例子。

惟橋水基金早前在致投資者的信件中稱，中國雖取消清零防疫政策，但經濟反彈或不會像其他發達國家當初那樣強勁。基於這樣的宏觀經濟背景，當經濟增長落後於預期時，債券往往會跑贏大市，故目前強烈看好短期中國債券，並對估值具吸引力的股票適度樂觀，但適度看淡大宗商品。