m18講場：投行非神仙　預測唔包準

話說市場流傳一幅圖片，羅列番中金對去年作出嘅10大預測，但結果係，佢哋所估嘅商品市場趨弱、成長股跑贏價值股、北向資金淨流入超過3,000億元、電動車及新能源行業高景氣擴散等9大預測「一律仆直」，得番「債務問題喺2022年仍值得重視」成功應驗，惹來內地網民揶喻，「大行做嘢係預測而非預測對」之餘，仲直接質問中金嚟緊打算點樣提高研究能力！

如是者，中金又點拆呢個虎年預測遺留落嚟嘅「炸彈」呢？公司發言人話，舊年地緣衝突等非經濟因素進一步複雜化問題，令經濟同市場發展有不確定性，而報告呈交嘅觀點只係畀投資者參考使用，唔構成投資推薦同埋操作建議。

佢哋仲講到明，研究係公司業務嘅重要基礎，強調發布嘅研究報告係靠獨立、客觀數據分析，而且嚴格按照監管要求履行質量審核同合規審查流程。

照咁睇嚟，大行嚟緊不妨倣效吓輪商同風水佬咁，係報告最尾加番個「免責聲明」，始終預測嘅嘢，「信不信由你」，冇包生仔呢回事，估十樣十樣都全中嘅話，全職投資搵真銀好過啦，仲使喺投行做分析咩…