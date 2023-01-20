道指跌252點　油價升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至102.07；港匯見7.8285；離岸人民幣(CNH)報6.7686；美元兌日圓處128.39；歐元報1.0836，英鎊報1.2395。金價處1,933.3美元。布油報86.38美元，紐油報81.03美元。比特幣升1.8%，重上2.1萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水160點。

●道指收報33,044點，跌252點或0.76%；標指收報3,898點，跌30點或0.76%；納指收報10,852點，跌104點或0.96%。

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●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,814點，升163點。

●即月恒生指數夜期收報21,829點，升174點，高水178點，成交21,664張。

●紐約期油收報每桶80.33美元，升0.85美元或1.07%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.16美元，升1.18美元或1.39%。

●紐約期金收報每安士1,923.9美元，升16.9美元或0.89%。

●英國富時100指數收報7,747點，跌83點或1.07%；德國DAX指數收報14,920點，跌261點或1.72%；法國CAC指數收報6,951點，跌131點或1.86%。

●日本去年12月通脹率升至4%，符預期。

●美國上月新屋動工跌1.4%，跌幅少過預期。

●中石油料去年盈利最少增長達57%。

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