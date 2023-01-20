【高盛推介】騰訊高見390元　資金積極兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(19日)升約0.7%，周五(20日)早段繼續上升。開市高開見390港元，繼周四再創半年新高後升幅收窄。現報386.8元，升約1%。有券商料騰訊去年第四季總收入達1,449億元人民幣，按年升0.5%；非國際財務會計準則的盈利達295億元人民幣，按年升19%。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價453元。

觀察個股輪證資金流向，淡倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,270萬元。

騰訊購27060，行使價437.95元，2023年6月30日到期，實際槓桿7.3倍，低面值、輕微價外、高槓桿。

騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿6.2倍，中年期、低街貨。

騰訊購26959，行使價405.68元，2023年3月23日到期，實際槓桿10倍，貼價。

騰訊牛50098，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，相近收回價牛證中街貨較低。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.7倍，少數較貼價。

騰訊沽11849，行使價283.75元，2023年5月31日到期，實際槓桿7.3倍，低面值、高槓桿。

騰訊熊68734，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率21.1倍，高槓桿。

騰訊熊69138，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率12倍，過夜遠熊。

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