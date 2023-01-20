Tesla發動減價戰單挑對手　究竟有幾多籌碼？

特斯拉(Tesla)掀起電動車減價戰，主要競爭對手為免被蠶食市佔率，唯有跟隨減價。然而，Tesla毛利遠高於其他車廠，在減價戰中具有一定優勢，甚至可以將對手擠出市場。

Tesla近幾個月陸續在中國、美國及歐洲大幅下調暢銷車款售價，外媒引述行業數據，去年第三季Tesla每輛車的毛利約為1.56萬美元，是福士汽車的2倍多、豐田的4倍、福特的5倍。因此，Tesla近期決定改變策略，利用其生產成本優勢，即使下調車價，仍可保持一定利潤。相反，其他車廠的毛利低，減價空間有限，即使加入減價戰，亦可能力不從心。

再者，過去一段時間全球供應鏈斷裂，半導體及其他材料的短缺導致汽車行業產量下降，逼使整個行業專注於利潤率更高的車型，即使銷量下降也可保持一定利潤。正如老牌車廠通用汽車，自2008年金融危機以來便一直奉行的利潤高於銷量的戰略。如今面對Tesla減價「突擊」，車廠要保持銷量，迫不得已要調整高利潤策略，或拖累公司業績。

另一方面，內地政府結束對電動車的補貼政策，內地品牌將失去「保護罩」，加速全球最大電動汽車市場上競爭對手之間的市場份額爭奪戰。上海行業諮詢公司Automobility表示，Tesla已經採取減價策略，勢將中國實力較弱、利潤微薄的車廠趕出談判桌。