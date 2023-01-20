中銀香港金邊分行為柬埔寨吳哥窟提供門票支付平台

中國銀行(香港)推進東南亞地區金融支付發展，金邊分行與柬埔寨吳哥機構合作，為吳哥窟數字化門票購買平台提供支付解決方案，將綜合利用傳統刷卡和新型移動支付方式，包括銀聯、銀聯二維碼、Visa、微信、支付寶，為遊客提供更安全便捷的支付服務。

中銀香港金邊分行行長劉道志表示，吳哥窟作為舉世聞名的世界七大奇迹之一，疫情前每年吸引近300萬遊客前來參觀，中國是其最大遊客來源。以金融支付為合作開端，吳哥窟門票支付平台項目是金邊分行服務柬埔寨政府事業的一次新嘗試。加上中國新的出入境政策推出，對中柬兩國旅遊的重啟有積極作用。此次合作充分發揮中銀香港的業務優勢，亦有利推動旅遊市場的恢復，別具意義。

他續指，金邊分行自開行以來一直深耕柬埔寨本土，包括於去年實現首筆代客外匯遠期交易、推出首個獲獨立第三方認證的ESG社會責任存款等。展望未來，金邊分行將繼續為本地企業及個人客戶提供多元化的金融服務、持續優化客戶體驗，全力支持柬埔寨經濟發展。