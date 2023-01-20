【高盛推介】比亞迪、吉利落後大市 資金兩邊部署
2023年01月20日 14:30
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周四(19日)升約2.3%，周五(20日)早段由高位回吐。早段高見232港元後倒跌，現報225.6元，跌約0.4%。有報道引述消息，指比亞迪由於多方因素考慮，對美國市場採取審慎態度。此外，亦有報道指比亞迪計劃今季開始於英國銷售電動車。
吉利汽車周四升約1.5%，周五早段則高開後曾倒跌，及後再度上升。現報11.9元，升約0.3%，升幅較大市低。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於本周二及本周三共錄得約370萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約120萬元。
吉利方面，好倉於上周五至本周三共錄得約580萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約90萬元。
比迪購26231，行使價250元，2023年3月28日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、熱門條款。
比迪購24467，行使價279.08元，2023年3月27日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿、低面值。
比迪牛69570，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，認沽證方面的貼價選擇可留意比迪沽(29312)。低面值選擇可留意比迪沽(24652)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(68370)，遠熊選擇可留意比迪熊(68295)，與現價有約25及35元收回距離。
比迪沽29312，行使價188.78元，2023年5月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。
比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.0倍，熱門。
比迪熊68370，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比迪熊68295，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好吉利，認購證方面的中年期選擇可留意貼價吉利購(28425)。高槓桿選擇可留意屬行使價14.8元以下產品中，槓桿最高之一的吉利購(25628)。低面值選擇可留意吉利購(29738)。牛證方面可留意吉利牛(68736)，與現價有約2元收回距離。
吉利購28425，行使價12.9元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.5倍，中年期、貼價。
吉利購25628，行使價13.52元，2023年3月23日到期，實際槓桿8.1倍，行使價14.8元以下產品中，槓桿最高之一。
吉利購29738，行使價14.03元，2023年5月22日到期，實際槓桿5.8倍，低面值。
吉利牛68736，收回價10元，行使價9.5元，換股比率50，槓桿比率4.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
吉利沽11186，行使價10.26元，2023年3月29日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿。
吉利熊50011，收回價15元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率3.3倍，近3元收回距離熊證。
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