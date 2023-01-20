GUM：宏利上月強積金市佔排第一　去年永明吸金量最高

GUM公布強積金12月份市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利、滙豐及永明，分別為27%、17.8%及11.3%。永明的市場佔有率全年錄得0.46%增幅。相反業界龍頭宏利全年只獲0.04%增幅，而滙豐在2022全年表現持平。撇除投資回報後，全年錄得最大淨資金流入的供應商為永明，其次為宏利，相反滙豐錄得最大淨資金流出。

基金資產類型淨流向方面，GUM執行董事王玉麟分析指，12月份強積金保守基金錄得大規模淨流入，相信是不少成員期望隨着銀行利率攀升，強積金保守基金回報亦會追上；GUM預期強積金保守基金2023年全年回報為2至3%，較債券基金看好。而美股12月表現欠佳，以致美股基金12月單月錄大規模淨流出高達約5.5億港元，相對全年的2.3億元流入，已超出高達3.2億。

他又表示，從2022年全年的資金流向可見，強積金成員仍鍾情港股，於3月及11月曾嘗試趁低吸納港股基金，全年總淨流入錄得134億元(港股基金及港股指數基金)；而另一部分成員則選擇避險，保守基金全年共見54億元淨流入。反觀最大淨流出為混合資產類別基金，可見成員在市場不穩定時亦有「孤注一擲」的心態，基金轉換傾向兩極化；GUM建議，成員應按個別投資年期及風險承受能力所得的合理投資回報去選擇或轉換資產配置。