【產經直播】兔年股市展望！
2023年01月20日 16:15
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來到虎年最後一個交易日，恒指周五(20日)高開161點，最終收報22,044點，升393點，缺乏北水支持下，成交僅951億港元。虎年收爐日港股衝上二萬二點關，大年初五紅盤高開機會大唔大？兔年走勢預測？要吼實咩板塊？
科指周五升逾2%，大型科網股領升，騰訊(00700)創超過10個月高位，高見392.2元，升勢未止，股王風範重現，值得追入？而美團(03690)連跌10日後終見反彈，但結束跌勢言之尚早？冇貨睇定啲先？「ATMXJ」揀邊隻穩陣？
美元走軟，加上中國經濟重啟，帶動油價上漲，隔晚紐約期油升逾1%，油價繼續有得升？港股「三桶油」周五齊向上，當中中海油(00883)及中石油(00857)發盈喜，中海油料去年全年多賺一倍，中石油則預計去年淨利潤增57至68%，兩隻股份值得憧憬？
中電聯公布去年全年全社會用電量，按年增長3.6%，低過預期之餘，增速亦較2021年的10.4%顯著放緩，數據點解讀？不過，今年內地需求逐步復甦下，中電聯預計今年全國全社用電量按年增長約6%，電力股可長線部署？
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