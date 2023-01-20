【產經直播】兔年股市展望！

來到虎年最後一個交易日，恒指周五(20日)高開161點，最終收報22,044點，升393點，缺乏北水支持下，成交僅951億港元。虎年收爐日港股衝上二萬二點關，大年初五紅盤高開機會大唔大？兔年走勢預測？要吼實咩板塊？

中電聯公布去年全年全社會用電量，按年增長3.6%，低過預期之餘，增速亦較2021年的10.4%顯著放緩，數據點解讀？不過，今年內地需求逐步復甦下，中電聯預計今年全國全社用電量按年增長約6%，電力股可長線部署？

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