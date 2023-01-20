樓價指數回軟　按周跌0.23%　虎年累挫一成半

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報157.87點，按周微跌0.23%，連升3周後單周回軟。回顧虎年樓價走勢，與牛年最後一周的185.93點相比，虎年樓價下跌15.09%。

該行指出，CCL跌至156.37點低位後計起，已回升0.96%。而本周指數是反映聖誕節長假後二手交投開始轉旺，樓價正累積力量突破上升。展望新春後季節性旺市順利來臨，估計CCL重上160點水平。

而中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.14點，按周跌0.13%。CCL(中小型單位)報156.47點，按周跌0.07%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升3周後輕微回軟。CCL(大型單位)報164.84點，按周跌0.92%。樓價見底後近4周計，CCL Mass累升1.48%，CCL(中小型單位)累升1.37%，CCL(大型單位)累跌0.77%。

四區方面，港島CCL_Mass報161.34點，按周升1.50%，連升4周共3.69%。新界西CCL_Mass報147.28點，按周升0.62%，連升2周共1.60%。九龍CCL_Mass報151.60點，按周跌1.26%，終止3周連升。新界東CCL_Mass報168.20點，按周跌1.31%，連跌2周共1.88%。樓價見底後近4周計，港島升3.69%，九龍升1.17%，新界東升0.21%，新界西升0.50%。