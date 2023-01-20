道指期貨漲104點　油價升近1%

美匯指數報102.08；港匯見7.8330；離岸人民幣(CNH)報6.7713；美元兌日圓報128.85；歐元處1.0848；英鎊報1.2372。金價報1,933.02美元。油價升近1%，布油報86.93美元，紐油處81.39美元。比特幣報20,946美元。道指期貨升104點。

●港股在虎年最後一個交易日收報22,044點，升393點或1.8%，重上兩萬二。總結虎年全年，恒指累跌1,757.61點或7.38%。

●內地A股於虎年最後一個交易日反覆做好，其中滬綜指全日收升24點或0.76%，報3,264點，成交3,290.28億元人民幣。

焦點數據：

21:30 加拿大11月零售銷售

23:00 美國12月成屋銷售

●財金官員：港將發揮好金融貿易及航運中心等角色。

●滴滴出行App內地重新上架。

●傳中旅集團斥34億元購入尖沙咀君怡酒店 。

●阿里漲逾3%，馬雲傳現身香港會晤重量級財金界人士。

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●內地專才繳30%辣稅、以855萬元購東堤灣畔。

●Tesla發動減價戰單挑對手，究竟有幾多籌碼？

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●Netflix上季純利大跌9成，創辦人卸任CEO。

●日本上月核心CPI按年升4%，1981年以來首次。