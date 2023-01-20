國泰料去年綜合股東應佔虧損最多70億元

行政總裁林紹波表示，國泰航空及香港快運預計今年底可運作相當於疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

另外，國泰同時公布，去年12月載客約80.1萬人次，比疫情爆發前2019年12月低73.3%，收入乘客千米數、以可用座位千米數計算的運力，跟2019年12月相比分別低68.4%及67.8%。2022年全年載客人次為280.37萬，為2019年的7.95%。

貨運方面，國泰航空去年12月份運載約10.64萬噸貨物，按年減少21%，比2019年12月少40%。月內的貨物收入噸千米數按年減少22.6%，跟2019年12月相比減少34%。運載率按年下跌16.9個百分點至67.3%；以可用貨物噸千米數計算的運力按年減少3.2%，跟2019年12月相比則減少35%。2022年全年累計，載貨量按年減少13.4%，運力減少19%，而貨物收入噸千米數則下跌29.8%。