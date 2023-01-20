去年豪宅樓價均跌逾11%　跌幅為金融海嘯後最大

第一太平戴維斯最新發表的2022年第四季香港住宅零售市場報告指出，股市在2022年最後兩個月強勁反彈，惟聯儲局於去年12月上調聯邦基金利率，繼續為本港豪宅市場的前景蒙上陰霾，在正負面因素拉鋸下，全年豪宅價格仍錄得顯著跌幅，各區豪宅單位價格均下挫逾一成一，為2008至2009年環球金融海嘯後最大按年跌幅。

港島、九龍及新界區的豪宅單位價格全年跌幅分別為11.8%、11.2%及11.6%，而期間聯排別墅跌幅則高達約12.1%。不過，去年第四季錄得數宗超級豪宅成交備受市場關注，包括有太古集團以10億元售出金馬麟山道5號豪宅用地，惟赤柱環角道豪宅用地，因入標價未達政府所訂底價以致流標，反映發展商取態仍然審慎。

另方面，去年山頂、半山及南區逾億元豪宅成交中，內地買家所佔比例約29%，是自2016年以來的新低。總成交宗數亦較過往大幅減少，全年僅有34宗，佔10宗為內地買家。去年持續的封關，加上營商前景黯淡等因素，均影響內地超高資產淨值人士對購買香港貴價資產的興趣。大部分價位的豪宅成交量在第四季持續收縮，季內僅錄59宗成交，按季下跌約20%。而2億元以上豪宅成交量按季則升約40%。

報告指，內地資金來港的規模將視乎內地營商環境，以及企業及公共債務水平等因素。假設持續高息和香港及中國經濟的變數對豪宅市場的負面影響，仍蓋過通關帶來的正面影響，預計本港聯排別墅價格今年內將續跌約5至10%。不過，直至今年底料會有更多內地高資產淨值人士的資本重返本港市場購買豪宅，以及更多內地專業人士打算在港定居及置業，或將垂青西九龍及將軍澳等新興地區的豪宅，料豪宅全年價格只微跌約5%。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，豪宅成交量持續減少，但通關後將有更多內地專業人士來港，他們對新興地區的豪宅單位較感興趣。該行香港住宅銷售、發展及投資部資深董事及部門主管黎漢群指，雖然加息有可能在今年年初結束，但資金成本在今年大部分時間勢將維持高企，加上本港及內地經濟的復甦速度未明，本年豪宅市道仍將充滿變數。