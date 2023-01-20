過年前趕入市？周五單日錄近30宗一手成交
2023年01月20日 21:32
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不少新盤買家趕及農曆新年前入市，周五(20日)錄得近30宗一手成交。當中，天水圍項目連沽16伙，單日吸金逾1億元。同時，屯門亦有洋房以7,163萬元獲承接。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽16伙 吸金逾1億
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周五(20日)以價單形式發售80伙。據項目成交紀錄冊顯示，該盤單日沽出16伙，涉及金額逾1.01億元。
上述成交價介乎499.75萬至823.93萬元。當中，6B座9樓B5室，為實用面積553方呎的三房戶，成交價為823.93萬元，呎價約14,899元。是日發售的單位實用面積介乎314至651方呎，戶型涵蓋一房至三房連儲物室間隔，另部分屬連平台或連天台戶，折實價由485.87萬至950.91萬元，折實呎價由13,200至20,644元。該期數項目提供384伙，迄今累沽約190伙。
●屯門掃管笏滿名山7,163萬元沽1座洋房
據項目成交紀錄冊顯示，嘉里建設(00683)旗下屯門掃管笏滿名山，周五(20日)招標沽出全盤最後1伙，為山庭H3號洋房，實用面積2,865方呎，設有四個睡房及家庭廳，連705方呎花園及957方呎天台，附連車位，成交價為7,163萬元，呎價約25,002元。資料顯示，該盤提供1,100伙，當中有43伙屬洋房，由2015年11月開售至今悉數沽清，套現逾128.6億元。
●啟德跑道區澐璟三房售5,265萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，繼昨日連沽5伙後，周五(20日)再錄1宗成交，招標沽出8座17樓A室，實用面積1,525方呎，三房間隔，連同1個車位以5,265萬元成交，呎價約34,525元。該盤自去年底開售至今，累沽40伙，吸金逾20億元。
●元朗PARK YOHO Bologna連天台戶1,236萬雙破頂價沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周五(20日)招標沽出第8B座17樓B室，實用面積694方呎，三房連儲物室間隔，室內設樓梯連接620方呎天台，成交價約1,236.7萬元，呎價約17,820元，成交價及呎價均暫屬項目最高。資料顯示，該盤提供164伙，迄今累沽約134伙，吸金逾8.8億元。
●旺角利奧坊兩盤新春期間共推售18伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊系列兩個項目周五(20日)公布加推，分別於年初四(25日)及年初六(27日)發售共18伙。
其中，利奧坊•壹隅上載最新銷售安排，落實年初四(25日)發售12伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述包括10伙一房戶及2伙兩房戶，折實價介乎574.44萬至860.75萬元，折實呎價21,788至24,345元
至於，利奧坊‧曦岸公布全新價單9號，共涉7伙，包括3伙一房戶及4伙兩房戶，折實價介乎658.8萬至1,086.48萬元，折實呎價由25,412至28,426元，折實平均呎價約26,423元。該盤同日上載銷售安排，將於年初六(27日)發售6伙。
●觀塘凱滙兩房呎價約20,270元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，最新沽出第1座42樓L室，實用面積592方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,200萬元，呎價約20,270元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日再沽4伙
恒基地產旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，月內交投表現突出，周五(20日)再錄4宗成交，共涉1,961.34萬元。當中，E座2樓9室，實用面積436方呎，兩房間隔，成交價為649.63萬元，呎價約14,900元。
●旺角Larchwood連沽兩伙 共涉1,088萬元
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周五(20日)沽出兩伙，共涉1,088.3萬元。當中，6樓C室屬於實用面積203方呎的開放式單位，成交價547.1萬元，呎價約26,951元。
●日出康城LP10錄3宗終止交易
雖然整體一手市場交投增加，但亦錄得新盤終止交易個案。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(20日)錄得3宗終止買賣合約，共涉及的成交金額3,454.6萬元。當中，金額最高的個案為2A座31樓B室，實用面積866方呎，三房間隔，原本於2021年9月簽訂正式買賣合約，以1,698.2萬元沽出，當時呎價約19.610元，惟交易列明於周五(20日)終止。