過年前趕入市？周五單日錄近30宗一手成交

不少新盤買家趕及農曆新年前入市，周五(20日)錄得近30宗一手成交。當中，天水圍項目連沽16伙，單日吸金逾1億元。同時，屯門亦有洋房以7,163萬元獲承接。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽16伙 吸金逾1億

上述成交價介乎499.75萬至823.93萬元。當中，6B座9樓B5室，為實用面積553方呎的三房戶，成交價為823.93萬元，呎價約14,899元。是日發售的單位實用面積介乎314至651方呎，戶型涵蓋一房至三房連儲物室間隔，另部分屬連平台或連天台戶，折實價由485.87萬至950.91萬元，折實呎價由13,200至20,644元。該期數項目提供384伙，迄今累沽約190伙。

●屯門掃管笏滿名山7,163萬元沽1座洋房

●啟德跑道區澐璟三房售5,265萬元

●元朗PARK YOHO Bologna連天台戶1,236萬雙破頂價沽

●旺角利奧坊兩盤新春期間共推售18伙

其中，利奧坊•壹隅上載最新銷售安排，落實年初四(25日)發售12伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述包括10伙一房戶及2伙兩房戶，折實價介乎574.44萬至860.75萬元，折實呎價21,788至24,345元

至於，利奧坊‧曦岸公布全新價單9號，共涉7伙，包括3伙一房戶及4伙兩房戶，折實價介乎658.8萬至1,086.48萬元，折實呎價由25,412至28,426元，折實平均呎價約26,423元。該盤同日上載銷售安排，將於年初六(27日)發售6伙。

●觀塘凱滙兩房呎價約20,270元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日再沽4伙

恒基地產旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，月內交投表現突出，周五(20日)再錄4宗成交，共涉1,961.34萬元。當中，E座2樓9室，實用面積436方呎，兩房間隔，成交價為649.63萬元，呎價約14,900元。

●旺角Larchwood連沽兩伙 共涉1,088萬元

●日出康城LP10錄3宗終止交易

雖然整體一手市場交投增加，但亦錄得新盤終止交易個案。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(20日)錄得3宗終止買賣合約，共涉及的成交金額3,454.6萬元。當中，金額最高的個案為2A座31樓B室，實用面積866方呎，三房間隔，原本於2021年9月簽訂正式買賣合約，以1,698.2萬元沽出，當時呎價約19.610元，惟交易列明於周五(20日)終止。