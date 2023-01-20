【蝕讓走貨】馬鞍山中心4年蝕32萬易手　清水灣半島平8萬沽

儘管近期市況稍見回穩，但樓價相對高位仍累積了相當跌幅，市場蝕讓成交頻現。其中馬鞍山中心有業主持貨約4年帳蝕約32萬元，將軍澳清水灣半島也有兩房戶於2019年至今貶值約8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬稱，鰂魚涌太古城鳳山閣中層F室，實用面積約582方呎，兩房則王間隔，以955萬元易手，呎價約16,409元。原業主於2007年3月以323萬元買入單位，持貨近16年帳面獲利632萬元。

●中原黃雪飛指出，西半山敦皓中層A室，實用面積約1,235方呎，三房連套間隔，享山景，以3,850萬元易手，呎價約31,174元。原業主於2016年以3,507萬元買入單位，持貨7年帳面獲利343萬元，升值10%。

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九龍區

●美聯嚴俊禮表示，鑽石山星河明居本月暫錄5宗交投，平均呎價約15,586元，屋苑D座高層7室，實用面積約517方呎，三房間隔，去年初以950萬元放盤，累減122萬元或約13%，以828萬元沽出，呎價約16,015元。原業主於2003年11月以195萬元購入單位，持貨超過19年帳面獲利633萬元，升值約3.2倍。

●中原袁顯岸指出，紅磡黃埔花園本月暫錄22宗成交，較上月同期上升約47%，平均實用呎價約13,345元。屋苑1期5座中低層E室，實用面積約777方呎，三房連套房間隔，以950萬元成交，呎價約12,227元。原業主於1997年1月以476萬元購入物業，持貨26年帳面獲利474萬元，升值約1倍。

●中原麥少基表示，九龍塘又一居27座中高層A室，實用面積約606方呎，三房套房間隔，以1,000萬元易手，呎價約16,502元。原業主1995年以386.7萬元購入上址，持貨28年帳面獲利613.3萬元，單位升值逾1.5倍。

●香港置業方文偉指出，長沙灣居屋凱樂苑本月暫錄8宗成交，屋苑E座高層4室，實用面積約629方呎，三房連套房間隔，叫價約860萬元，放盤僅兩天減價22萬元，未補價第二市場成交價838萬元，呎價約13,323元。原業主於2019年9月以約447萬元購入單位，持貨3年多帳面獲利391萬元，升值約87%。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約93宗二手成交，對比上月同期錄約70宗增約33%，區內嘉華星濤灣1座中層I室，實用面積約465方呎，兩房間隔，開價約770萬元，議價後以742萬元易手，呎價約15,957元。原業主於2016年以549萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利約193萬元，單位升值約35.2%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山中心3座中層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，開價約580萬元，議價後以570萬元易手，呎價約15,200元。原業主於2019年以602萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約32萬元離場。

●世紀21奇豐吳元利指出，沙田帝堡城5座高層F室，實用面積約761方呎，三房連套房間隔，原叫價1,010萬元，放盤2個月減20萬元，獲買家以990萬元承接，呎價約13,009元。原業主於2011年1月購入單位，當時作價547萬元，持貨12年至今沽售，帳面獲利443萬元。

●中原吳嘉權稱，火炭銀禧花園1月暫錄約5宗成交，屋苑1座中層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，放盤時開價約630萬元，累減45萬元，議價後以585萬元易手，呎價約11,561元。原業主於2014年11月以459萬元購入單位，持貨約9年帳面獲利約126萬元，單位升值約27.5%。

●中原劉德興表示，粉嶺中心1月暫錄約2宗成交，屋苑D座中層3室，實用面積約513方呎，三房間隔，放盤開價約580萬元，議價後以560萬元易手，呎價約10,916元。原業主於2004年10月以130萬元購入上址，持貨19年帳面獲利約430萬元，升值約3.3倍。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺居屋嘉盛苑D座低層3室，實用面積606平方呎，屬3房間隔，座向東北望內園景觀。單位原開價400萬元，放盤4個月，業主移民減價，即減32萬，獲同區白居二買家洽購以368萬元承接，減幅8%，實用面積呎價6,073元。陳偉康指，原業主早於1995年6月購入上址，當時作價88.21萬元，持貨逾27年至今轉售，賬面獲利279.79萬元，單位期內升值約3.2倍。

●美聯戴偉強表示，荃灣區本月已錄逾百宗成交，區內全‧城滙7座中層B室，實用面積約431方呎，減價25萬元，以865萬元成交，呎價約20,070元。原業主於2017年以717.2萬元購入物業，持貨逾5年帳面獲利約147.8萬元，升值約21%。

●利嘉閣黃偉樂表示，荃灣爵悅庭西爵軒中層D室，實用面積約471方呎，兩房間隔，叫價約780萬元放售，減價97萬元，以683萬元售出，呎價約14,501元。原業主於2005年以約250萬元購入上址，持貨約18年帳面獲利約433萬元，物業升值約1.7倍。

●中原賴昌武稱，荃灣區本月累錄約120宗買賣成交，較上月同期大增七成，荃灣海晴軒中層B室成交，實用面積約633方呎，三房連套房間隔，去年4月開價1,100萬元，12月減至1,000萬元，最終進一步減至938萬元成交，呎價約14,818元。

●美聯陳偉明稱，荃灣麗城花園3期6座高層F室，實用面積約742方呎，三房連套房間隔，享全海景，原業主開價895萬元，放盤兩個月微減7萬元，以888萬元成交，呎價約11,968元。原業主於1994年以460萬元購入單位，持貨逾28年帳面獲利428萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園4座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，反價10萬元，未補價第二市場成交價290萬元，呎價約5,992元。

●中原王勤學指出，元朗區本月錄約63宗二手買賣成交，相比上月同期多12%。其中YOHO MIDTOWN第3座中層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，開價850萬元，一度減至745萬元，因市況轉旺，最後反價5萬元，以750萬元沽出，呎價約15,789元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣區本月二手成交量已錄59宗，以盈翠半島錄16宗表現最佳，較上月同期多出1倍，平均實用呎價升至約15,408元。屋苑3座低層H室，實用面積約518方呎，兩房間隔，成交價760萬元，呎價約14,672元。原業主2012年以530萬元買入單位，持貨約10年轉手帳面獲利約230萬元，升值約43%。

●中原黃宏超稱，東涌區本月累錄40宗二手買賣成交，已較上月全月多3宗，區內昇薈8座高層B室，實用面積約1,033方呎，三房連套房間隔，以1,130萬元獲承接，呎價約10,939元。原業主於2013年9月789萬元一手買入單位，持貨9年多沽出，帳面獲利341萬元，單位升值約43%。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳清水灣半島5座高層F室，實用面積約525方呎，兩房間隔，以685萬元獲承接，呎價約13,048元。原業主於2019年以693萬元買入單位，持貨至今帳面虧損約8萬元或約1.2%。

●美聯劉世華稱，將軍澳峻瀅II第1座低層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價638萬元放盤，略減8萬元，獲用家以630萬元承接，呎價約12,353元。原業主於2017年以494萬元購入單位，持貨超過5年帳面獲利136萬元。

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