美股個別發展　道指跌79點　Netflix大漲8%

踏入壬寅虎年最後一個交易日，美股周五早段個別發展，道指跌79點，報32,965點；標指升1點，報3,900點；以科技股為主的納指升47點，報10,899點。港股夜期報21,982點，跌3點，低水63點。

聯儲局主席鮑威爾日前確診新冠後，他的多位「手下」即來個喧賓奪主，不斷向外界傳遞「鷹派」立場。聯儲局副主席布雷納德最新表示，通脹仍然居高不下，利率需要維持在高水平一段時間。她表示，過去數月的經濟數據顯示，消費者需求和薪酬漲幅正在降溫，且宏觀金融環境收緊，這是樂於看到的迹象；又謂高通脹可以在沒有產生大量失業的情況下放緩。

展望後市，加拿大皇家銀行(RBC)財富管理發表報告指，今年2023年美股開局表現穩健，並預期中小型股份將繼續跑贏大市。報告指出，標普小型股600指數的預測市盈率(PE)約為14倍，遠低於過去10年平均值20.8倍，以及20年平均值19.6倍。此外，RBC認為小型股的跌勢其實已經反映了潛在的經濟衰退；而當新的牛市周期開始時，中小型股票的漲幅也往往較高。

瑞銀財富管理則指出，雖然短期內包括股票在內的風險資產仍「充滿挑戰」，但今年投資環境也將迎來轉捩點，因為通脹有望回落、央行政策轉向，以及經濟增長將會見底。整體而言，該行認為今年下半年以及明年全球增長預期將出現反彈。

串流影視平台Netflix公布去年第四季業績，季內付費用戶數目大增766萬名，比公司預測的多450萬名多70%；並預告重啟回購計劃，其股價升8.26%。

企業消息方面，著名「天使投資者」、於早期投資於Facebook的Jim Breyer表示，Facebook母公司Meta在收入持續下滑的情況下，削減成本的速度還不夠快。他仍看好未來兩年Meta的表現，但指短期內該公司將承受很大的壓力。對於Meta花費巨資押注元宇宙，他稱︰「元宇宙還需要很多年」，但就認為今年虛擬實境(VR)設備行業將出現反彈。Meta股價早段曾升跌%。