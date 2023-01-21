東方日報B1：港股艱「虎」 累插千七點
2023年01月21日 00:05
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港股周五欠缺「北水」支持下，成交額仍逾950億元。(中新社)
農曆生肖虎年最後一個交易日，港股表現「虎虎生威」，恒生指數周五(20日)最多升足400點，更企穩22,000點水平收市，收報22,044點。整個虎年「埋單」計，港股波動極大，高低波幅超過一萬點，恒指在去年10月底低見14,597點的13年半新低後，只需兩個多月就大幅攀升逾7,000點，全年累計雖仍挫1,757點，跌幅7.38%，無論點數或幅度均較牛年的跌勢遠遠收窄。
恒指周五顯著上揚，高開161點，尾市更高見22,051點，收升393點或1.82%。國企指數收報7,483點，升170點或2.34%；科技指數收報4,568點，升118點或2.67%。欠缺「北水」支持下，全日交投意外回升，成交額達952.84億元，按日增25.85%。
周五除了新經濟股「虎」盡甘來，獲野村看好的兩大中資電訊股中國電信(00728)及中國聯通(00762)，大受追捧，股價雙雙創52周高，前者狂飆7.8%至3.73元收市，後者亦急漲3.94%，收報5.54元。野村上調中電信目標價32.25%至4.1元，評級由「中性」升至「買入」；聯通的評級則維持「中性」，惟目標價獲大手提高四成至5.6元。高盛亦維持聯通「買入」評級，估計今年派息比率升至50%，把目標價上調至6.7元。
不過，航運股東方海外國際(00316)遭瑞信狠削目標價下，全日股價收報133元，急插3.34%，成為墊底藍籌。全周計，恒指升305點或1.4%，連升第5個星期，累漲2,593點或13.33%。
總結虎年，國指累跌866點或10.37%；科指累跌847點或15.64%。藍籌則由資源板塊跑出，中國神華(01088)飆49.33%，表現最佳，聯通及中國海洋石油(00883)均累漲逾40%，打入虎年藍籌升幅榜三甲；碧桂園(02007)及碧桂園服務(06098)累瀉53.77%及53.56%，為虎年最弱兩大藍籌；舜宇光學科技(02382)亦重創逾45%。
至於具備國資背景的建築材料供應商淮北綠金股份(02450)周五首日掛牌，成為虎年壓軸掛牌的新股，惟股價未能「攞尾彩」，收報1.06元，較招股價1.91元「潛水」44.5%，每手1,500股，一手帳蝕1,275元。
中國逐步重新開放，惠理集團客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志表示，大部分投資者都相當有興趣將資金重新投入到中國市場，惟大市在短期內有機會表現反覆，但並不改變該基金對中國市場今年的信心；相反，短線回調將會是投資者部署及入市的好時機。
他指出，透過分析資金流動數據，觀察到之前市場的反彈，主要來自於短倉補回，而大部分長倉基金經理對中國市場的配置仍然偏低。