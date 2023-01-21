東方日報B1：港股艱「虎」　累插千七點

農曆生肖虎年最後一個交易日，港股表現「虎虎生威」，恒生指數周五(20日)最多升足400點，更企穩22,000點水平收市，收報22,044點。整個虎年「埋單」計，港股波動極大，高低波幅超過一萬點，恒指在去年10月底低見14,597點的13年半新低後，只需兩個多月就大幅攀升逾7,000點，全年累計雖仍挫1,757點，跌幅7.38%，無論點數或幅度均較牛年的跌勢遠遠收窄。

恒指周五顯著上揚，高開161點，尾市更高見22,051點，收升393點或1.82%。國企指數收報7,483點，升170點或2.34%；科技指數收報4,568點，升118點或2.67%。欠缺「北水」支持下，全日交投意外回升，成交額達952.84億元，按日增25.85%。

中國逐步重新開放，惠理集團客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志表示，大部分投資者都相當有興趣將資金重新投入到中國市場，惟大市在短期內有機會表現反覆，但並不改變該基金對中國市場今年的信心；相反，短線回調將會是投資者部署及入市的好時機。

他指出，透過分析資金流動數據，觀察到之前市場的反彈，主要來自於短倉補回，而大部分長倉基金經理對中國市場的配置仍然偏低。