【東方產評】虎年經濟終脫苦　兔躍迎春開新局

壬寅虎年港股收爐，恒生指數在防疫拖累下一度累挫逾三成，傷盡股民的心。幸而隨着防疫措施上季以來逐步鬆綁，加上內地一改「動態清零」防疫政策，為兩地通關、全面重啟經濟揭序幕，恒指終能重上22,000點收爐，全年計雖仍錄單位數字跌幅，但總算是有驚無險。展望癸卯兔年，兩地金融勢將加強聯通，國際聯繫恢復下資金亦有望重新回流中國資產，帶動港股走出估值低潮。惟要再闖高峰，挑戰甚巨，得看港府是否有能力配合國家戰略，擦亮國際金融中心的招牌，打好中美金融戰。

金融資產價值，一般會提前反映經濟景氣6至9個月。恒指在去年10月底見全年低位後，反覆向上收復失地，正正就在提前反映本地經濟有條件逐步走出疫情，而上月以來進一步攀升，則在反映內地放棄「清零」防疫，有序重啟經濟，兩地通關在望等利好因素。

接下來港股能否再上，甚至重返高位，要看幾大因素。首先，本地經濟得盡快全面復常，可港府卻擠牙膏式放寬防疫措施，實乃不必要的拖拉。過去一年，當全球主要城市都在重啟經濟，而香港仍在「閉關」下，已流失大量人才與錢財，讓競爭對手新加坡去年坐享豐收年。香港得盡快重啟經濟，全面恢復國際聯繫，消除不必要的經貿障礙，才有望止住資源流失，在這基礎下始有條件談「搶人才」。

當然，同樣重要的乃把握兩地有序通關，盡快開展與內地各項聯通與合作，包括大灣區發展項目，以及深化金融互聯互通，當好作為中國境外國際融資中心的角色，協助中國企業應付資金壓力，加快推動經濟復甦，只要中國資產重現升值動力，港股自然不會「窮」。

此外，一個更重要的因素，是站在中美博弈的角度看。美國正全力鞏固美元霸權，應對全球去美元化浪潮，惟今年美國仍在抗通脹與加息收水之間掙扎，經濟衰退風險加大，加上美元資產估值偏高，不無挑戰。可對中國而言，這正是藉為經濟開新局，引導資金從美國流出，東來亞洲，以及推動人民幣國際化的好時機。隨着人民幣在應用於港股交易上有更多的嘗試(如年內將推出雙櫃台模式及雙幣股票莊家機制)，香港得設法做大做深離岸人民幣資金池，人民幣的國際需求也只會有增無減。

當然，人民幣在國際交易上的應用日廣，美國堆砌各種利益祭出金融制裁的可能性雖不大，但亦不能完全抹煞，就看美資如何看待中國進一步開放金融市場為華爾街帶來的可觀利益與機遇。畢竟中國仍然是美國的第二大海外債主，也是美國的主要貿易夥伴之一，中美在金融上的脫鈎，不可能一步到位，勉強而為，兩敗俱傷，更會加大美國經濟硬着陸的風險。

故在可見的未來，與美國在科技領域講求與中國全面脫鈎有別，金融將是中美實現競合的一個重要範疇。香港作為一個國際金融中心，未來除了要更好地服務中國企業與資本外，更要配合國家戰略，加強服務亞洲與中東等企業，強化區域金融中心角色。且看港府能否把握機會，讓香港經濟重新出發。