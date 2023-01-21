【錢夫人巡舖】說好中國故事　人民幣定存「財息兼收」

港元拆息自年結過後反覆向下，連帶存款利率亦見回落，目前1年期港元定存已經全線跌穿5厘。港元存息不再吸引，加上「美元匯價見頂」乃今年熱門投資主題之一，各大基金、投行都齊齊合奏唱好非美貨幣，連帶人民幣定期存款都獲更多關注。

觀乎目前市場主流觀點，人民幣匯價今年走勢看高一線，有大行甚至估上望兌每美元6.5毫無難度，有差不多半成水位，揸住人仔就算無息收都抵！多家銀行亦乘勢推出人民幣定存優惠，富邦銀行個人客戶經Fubon+手機應用程式(App)，以合資格新資金開立定期存款，一年期息率達3.1厘，起存額為20萬人民幣。

相比之下，富邦的港元一年期定存息率僅4.6厘，只較人民幣高1.5厘，但起存額就要50萬港元；若期間人仔稍為升值，已足夠彌補息差有凸。

若手頭上無人民幣，適逢近期中港通關，提前兌換也無不可。南洋商業銀行亦推出優惠，客戶若然於該行兌換人民幣並開立定期存款，可以享受7日「13.88厘的超高年息」，即兌換1萬人民幣，7日後可以收約26元人民幣；存期一個月的話也有3.5厘年息。

不過，大型發鈔行的人民幣定存息率就不太吸引，中銀、渣打一年期只有2.2厘，不過勝在起存額要求較低，1萬元就夠。

考慮到美元走勢今年應會轉弱，其他外匯定存亦有一定吸引力。上海商業銀行1月17日起推英鎊定存優惠，「全新資金」或「兌換資金」12個月利率達3.4厘，起存額5,000英鎊，惟優惠名額有限，額滿即止。