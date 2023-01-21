致富智庫：12生肖理財大不同　兔年小心「漏財」行為！

每個人的金錢理財觀各有不同，這可能與其的成長背景、學歷高低與個人經歷有關。更有趣的是原來中國人所熟識的12生肖，對待財富的態度亦各有特色，命理師指每年也會有所變化，但當中不少隱藏着「漏財」壞份子，如有的愛揮霍難儲錢；有的不善理財讓財富流失；有的對他人慷慨將錢用在別人身上。

●肖兔：宣洩亂花

撞正大時大節，普遍人都會大破慳囊消費一下，隨心買自己心儀的物品、或與家人朋友好好吃一餐，但屬兔的人則傾向節省度日，不太會鋪張消費，不過若當情緒失控時，卻會透過購物去宣洩情感，金錢就會不知不覺地流失。

●肖龍：投資疏忽

屬龍的人無論生活、工作都順風順水，也懂得賺錢，看似樣樣穩心滿意，不過當過於自滿、想靠投資錢滾錢時，往往因為一時大意或者疏忽，令財富有去無回，瞬間歸零。

●肖蛇：講好生活

屬蛇的人品味好，洗錢亦絕不手軟，如果收入跟支出成正比都不全屬壞事，弊就弊在往往會購買超出自己負擔能力的奢侈品，令自己很多時入不敷支，正正是因衝動消費而輕易漏財。

●肖馬：用於喜好

屬馬的人財運、投資運都不錯，同時也追求享樂，故花錢比較隨心所欲，投放於自己所喜愛的事情上，愛花就花。因此，自然較難累積財富。

●肖羊：小人陷害

成日話羊群心理，意指當事人相對缺乏個人思想，往往跟隨大眾的步伐。屬羊的人依賴性較高，無論事業與財運都比較需要別人提點，但由於個性較為單純，若不幸遇上損友，可能會容易受騙，而招致損失。

●肖猴：生活揮霍

屬猴的人識時務，懂得抓住身邊的機遇，所以錢財來得相對容易，原來此乃一大優勢，令理想可提早達到，惟缺點是沒有慳錢的觀念，很多時隨意揮霍，令財富守不住，處境似是三更窮五更富。

●肖雞：用於創業

雞總帶給人有點勤力的感覺，因為每當天亮時，公雞便會啼鳴，把睡夢中的人們叫醒。屬雞的人聰明、有目標，亦會嘗試做生意，故錢財幾近全部投入於創業資金之中。

●肖狗：助人解囊

狗是忠實的代表，會時刻守護着它的主人至死不渝。屬狗的人亦善於財富管理，過着勤儉生活，但他們有很大的責任感，會為了幫助親朋戚友而慷慨解囊，把錢用在別人身上也絕不計較。

●肖豬：不善管理

屬豬的人財運旺，但理財卻粗心大意，缺乏管理，加上容易受到外界影響。每每當投入大量時間及金錢之後，最終先發現沒有獲得應有的回報。

●肖鼠：因小失大

屬鼠的人用錢相當謹慎，而且懂得守財，可以累積小量財富，但因為處事太過計較，有時反而會易損失大財，弄得因小失大的困局。

●肖牛：投資失利

對農夫來說，他最佳拍檔一定是牛；對股市而言，股民最鍾意「牛市」。屬牛的人天性勤奮，願意老老實實地去賺錢，較少會衝動消費。不過，如果要作出大投資，可能會因無法隨機應變，而招致較大損失。

●肖虎：逞強多付

屬虎的人能力較強，財運也好，經濟很少出現問題，不過，性格好勝，喜歡與人比較，往往因為凡事愛逞強而不惜多付出，因此常常增加額外開支。

以上生肖分析僅作參考，始終金錢管理掌握於大家手裡，無論花費或投資前均宜三思，免招損失。今(21日)年三十，明(22日)為年初一將迎來兔年，在此祝福各位兔年大旺，財源廣進，萬事如意！