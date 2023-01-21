葉尚志：港股10天線成好淡分水嶺

港股在虎年最後一個交易日以升市作結，總體上維持近日的觀點，可以繼續把10天平均線看作為目前的好淡分水線，守穩可望繼續試高尋頂，若失守的話，則要注意有完成尋頂開始掉頭調整的可能。

另一方面，以趨勢來說，在本月初恒指站在俗稱牛熊分界線的250天線以上後，就進入到「技術牛」的階段，而現階段是在「技術牛」轉化演變成「實質牛」的過程中，估計市場仍需等候更多的實質數據出來作為後續的進一步推動。

另一方面，在其後港股展開大型彈升修正時，因為資金分流到其他股份，所以石藥股價未有大升，仍處於近期高位10.36元以下，但相信這預留了較大的補漲空間。

事實上，正如早前指出，內地醫藥集採已推行了4年，整頓後的行業新格局已開始浮現，對於傳統藥和仿製藥的大藥廠來說，有進入到周期轉折點的階段，相信對行業龍頭如石藥有利。建議於8.8元水平買入，向上阻力位看12.4元，止蝕可設在支持位8元。

第一上海首席策略師葉尚志