郭家耀：受惠行業復甦　本間高爾夫值得跟進

本間高爾夫是一間垂直整合型高爾夫公司，旗下品牌HONMA是高爾夫行業內最負盛名的標誌性品牌之一。HONMA擁有深厚的內部設計、開發及製造能力，提供多種高爾夫球桿及高爾夫相關產品，且於亞洲擁有廣大的零售布局，使HONMA在亞洲及其他地區發展業務享有競爭優勢。

截至去年9月底止中期業績，集團營業額為149.27億日圓，按年升25.7%。純利30.87億日圓，按年升129%。毛利率為52.7%。另派中期息1.5日圓，按年持平。按市場計，大部分市場均呈強勁增長。期內，來自日本的收益按年增加3.4%。受惠於參與高爾夫運動的人數持續增長及自2022年初成功推出新產品，南韓在增長率方面處於領先地位，收益按年增長97.1%。

而來自中國、北美及其他地區的收益亦增長強勁，分別錄得11.1%、31.6%及41.2%的同比增幅。而日本、南韓及中國市場則貢獻了集團81.9%的總收益。值得一提的是，電商平台一直是發展中國業務最重要的一環。目前佔整體銷售渠道約20至25%。除了京東及天貓等第三方平台外，集團還會積極發展自營商城，發展線上線下業務，以服務所有類型的消費者。

集團持續更新產品及經銷策略，因此在北美及歐洲市場實現可持續增長。北美及歐洲市場佔全球高爾夫市場近70%。截至去年9月底止6個月，HONMA開始專注於兩個市場中規模較小但優質的客戶群，同時繼續落實其直接向消費者溝通及銷售的獨特策略，令HONMA在擁有所有消費者體驗及購買過程的同時可有效提升品牌及產品知名度。

另外，集團投入大量資源進行新產品開發以確保其產品組合緊貼最新市場趨勢。截至2021年及2022年9月30日止6個月，集團的研發開支分別為9,670萬日圓及1.02億日圓。HONMA研發團隊致力於將人體工學與材料科學的創新技術融入其設計中，並與職業高爾夫球手緊密合作，持續產品創新和發展以迎合最新市場趨勢。

展望未來，隨亞洲、美國及歐洲大多數高爾夫球場重新開放及高爾夫球手參與度增加，高爾夫行業將展現不俗復甦勢頭，集團亦直接從中受惠，值得跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)