鄺紫珊：亞太市場投資機遇處處

受惠美國聯儲局加息步伐有望放緩，以及中國已開始逐步重新開放，市民開始恢復出境旅遊及商務安排等利好消息，讓近期亞洲股市有不錯表現。即使全球經濟放緩風險仍然存在，亞洲股市經歷調整後，目前指數估值仍是低於長期平均水平。

東協國家基本面保持穩健，根據國際貨幣基金(IMF)預測，東協5國在2023年的經濟增長率估算有機會接近5%，東協多數國家的基本面都較過往幾次金融危機時改善，以新加坡、菲律賓及馬來西亞等地的企業為例，其每股盈利增長率有望維持雙位數，後市表現仍然可以期待，建議可持續關注新加坡、泰國、印尼及馬來西亞等股市，行業可選擇旅遊、消費、金融及工業等。

今年亞太市場將迎來新機遇，隨着成熟市場進入加息周期的末端，部分亞洲國家下半年有機會陸續減息，加上內需消費的支撐，以及美匯指數回軟，國際資金已開始重回亞洲新興市場。在多方面利好因素推動下，東協國家今年的國內生產總值(GDP)有望達4%的穩健增長。

亞太地區中，印尼擁有人口消費優勢，泰國受惠於旅遊全面復甦，這都是新興市場的投資亮點。

至於印度企業的基本面與盈利面都有正向的支持，今年及明年的每股盈利增長有望上調到15至19%，均有利股市表現。

在投資價值浮現及市盈率仍相對偏低下，建議不妨趁勢分批部署東協及印度等亞太市場，以捕捉其後市的升勢。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊