大摩：內地賀歲片農曆新年首5日票房料跌25%
2023年01月22日 20:01
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（Getty Images圖片）
摩根士丹利預料，內地賀歲片於農曆新年首5日票房預訂會有45億元人民幣，按年跌25%，亦較2019年同期跌24%。就算受疫情持續影響，眾多賀歲片上畫證明出品人對行業復甦的信心回升，並帶動供需良性循環改善。
大摩指，新春首5日預訂票房的首3位電影維持強勁，《無名》、《滿江紅》、《流浪地球2》票房相近，累計所得的票房較2021年的《唐人街探案3》高約20%。
事實上，貓眼數據顯示，吳京主演的《流浪地球2》截至昨日(21日)下午4時，票房突破3.88億元人民幣，吳京本人的票房累計超過290億元人民幣。
內媒指，大摩對內地電影票房保持樂觀，預測今年可以回復至疫情爆發前2019年的77%，2024年升至88%，並相信行業愈來愈近拐點。該行近期偏好售票平台多於戲院及製片商，因此認為貓眼娛樂(01896)和IMAX中國(01970)擁有亮麗前景，前者更具估值重估潛質，維持行業首選，予「增持」評級，目標價26元，比上周五即虎年最後一個交易日(20日)的收市價高1.53倍。