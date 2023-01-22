大摩：內地賀歲片農曆新年首5日票房料跌25%

摩根士丹利預料，內地賀歲片於農曆新年首5日票房預訂會有45億元人民幣，按年跌25%，亦較2019年同期跌24%。就算受疫情持續影響，眾多賀歲片上畫證明出品人對行業復甦的信心回升，並帶動供需良性循環改善。

大摩指，新春首5日預訂票房的首3位電影維持強勁，《無名》、《滿江紅》、《流浪地球2》票房相近，累計所得的票房較2021年的《唐人街探案3》高約20%。

事實上，貓眼數據顯示，吳京主演的《流浪地球2》截至昨日(21日)下午4時，票房突破3.88億元人民幣，吳京本人的票房累計超過290億元人民幣。