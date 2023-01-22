傳通用與LG能源建新電池廠談判破裂　擬找第三方合作

外媒報道，由於通用汽車(GM)和LG能源解決方案(LG Energy Solution)的談判未能達成協議，因此兩間公司在美興建第4間電池工廠的計劃已被無限期擱置。

通用高層去年間曾多次表示，他們即將制定美國第4晶電池工廠的細節，並且交由雙方的合資企業Ultium Cells LLC營運。目前，俄亥俄州的工廠正在投產，密歇根州、田納西州的兩廠則處於興建階段。

據報，通用希望「打鐵趁熱」繼續投資興建第4座工廠，不過LG能源則憂慮投資速度過快，加上近期宏觀經濟表現不佳而造成談判僵局；通用亦計劃在談判破裂後與第三方電池製造商洽談第4間工廠的事宜。

在3座工廠確定投入生產後，通用希望打鐵趁熱，繼續興建第4座工廠，不過LG能源疑似擔憂投資速度過快，加上近期宏觀經濟前景不穩，遲遲未答應通用導致最後談判破局，雖然與LG能源的合作告吹，不過通用貌似不願放棄，被傳出仍和其他電池供應商洽談第4座工廠的事宜。

通用上周五(20日)發聲明指，與LG合作的第2、3間工廠分別有望於今明兩年如期投資，到2025年，該企於北美的電動車年產量有望達100萬架。