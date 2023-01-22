【向世界錢進】移居海外　同賀新歲

農曆新年是中國人最重視的傳統節日，不少華人在移民後，仍會在全球每個角落舉行各式慶祝活動歡度佳節，祈求新一年事事順利。因移民而要分隔異地的家庭，亦會在喜慶背後惦記着故鄉的家人，盼早日團聚。今期《向世界錢進》趁着佳節，帶大家一覽部分熱門移民目的地的農曆新年慶祝節目。

英國：亞洲地區以外最大規模

英國倫敦的農曆新年慶祝活動被認為是亞洲地區以外最大規模。每年農曆新年期間，在威斯敏斯特的著名地標特拉法加廣場(Trafalgar Square)都會舉行盛大的慶祝巡遊，各式花車、舞龍舞獅、露天市集、中國民族舞蹈、武術表演等吸引世界各地的遊客慕名而來，唐人街亦有讓人目不暇給的美食和手工藝品攤位，熱鬧非常。

事實上，新冠疫情爆發前，更會萬人空巷，眾人齊聲高呼「恭喜發財」，且當中不乏西方臉孔。

在倫敦格林威治的英國國家海事博物館，今年亦會有豐富的農曆新年慶祝活動，例如舉辦相關的主題講座、舞獅表演、製作農曆新年燈籠、利是封的工作坊等，讓英國民眾加深對中國文化傳統的了解。

至於英國另一大城市曼徹斯特，近年皆會在聖安廣場(St. Ann's Square)布置農曆新年裝飾，以及放置因應每年生肖而設計的生肖雕像，為整個城市增添新春色彩。這裏同樣會有慶祝巡遊，遊行隊伍會從聖彼得廣場(St Peter's Square)開始，遊行到唐人街。

當距離農曆新年愈來愈近，曼徹斯特市中心內的樹木都會掛滿大紅燈籠迎接新年，商業中心更像被紅色包裹起來，以慶祝這個一年一度的重要時刻。

美國：加州今年首定法定假日

美國是「文化大熔爐」，華人族群正日益壯大，尤其美國三藩市的唐人街，是亞洲以外最大的華人聚集地，每逢農曆新年也會有不少活動，包括花車巡遊、傳統舞龍舞獅、燃放煙火和鞭炮等。不少美國人也對華人的傳統文化深感興趣，在新年期間除了穿着中式服飾外，亦會在家中貼春聯、掛紅燈籠，充滿歡樂氣氛。

此外，加州在2022年9月底時通過一項法案，把中國農曆新年定為加州法定假日，包含公務員、老師、公共交通工具司機等政府體系加州僱員，可獲得8小時假期、年假或補償性休假來慶祝農曆新年。剛過去的周日，是加州立法後的首次農曆新年假期。

加州是美國亞裔人口最密集的行政區，目前約有1,800萬華裔人口，另有數百萬同樣有慶祝農曆新年傳統的東亞和南亞族群。

加州州長紐瑟姆指，中國的農曆新年慶祝擺脫過去一年的煩惱，並迎接繁榮和好運繼續前行，承認農曆新年為加州的法定假日，也是承認亞裔給加州帶來的多樣性文化，為所有加州人提供了一個參與度過農曆新年的機會。

澳洲：氣溫與港相反 夏天過節

澳洲的4季在時間上跟北半球相反，所以1月的氣溫比7月高。而溫暖的夏季天氣，使澳洲的農曆新年氣氛別有一番風味。

在農曆新年期間，在澳洲可以看到充滿節日氣氛的展品，人們亦可觀賞巡遊、舞龍、歌舞表演、放鞭炮等，尤以各大城市的唐人街附近最為熱鬧。過往在悉尼歌劇院可以欣賞中西合璧的交響樂表演，而在墨爾本，維多利亞市場設有賀年攤位，售賣各種美食與小擺設，也會舉行花燈展、嘉年華活動等，營造出熱鬧喜慶的春節氛圍。

隨着華人和亞洲移民數量增加，農曆新年在澳洲社會的影響也愈來愈大，澳洲政府對這個節日的關注程度也日益提高。坊間對澳洲應否把農曆新年列為公眾假期的討論亦漸見熾熱。支持者認為這可以展示出澳洲是一個真正的多元文化國家，並接受文化多樣性。不過，反對者的觀點是，如果每個種族都要求他們的重大節日成為公眾假期，民眾休假停工停市，這樣將影響澳洲的經濟發展。

加拿大：超市賣傳統賀年食品

加拿大是眾多華人聚居的其中一個國家，尤以溫哥華和多倫多最多人落戶。溫哥華唐人街在剛過去的周日亦舉辧了節慶巡遊，傳統舞獅隊、舞蹈團、軍樂隊、花燈燈籠隊，配合鞭炮聲和人們的歡笑聲，使唐人街變得熱鬧非常。遊行結束後，春節展銷會、新年戲曲晚會等慶祝活動也會相繼進行，讓眾人能感受濃厚的新年氣氛。

此外，在較多華人居住的地區，一些超市和商店都會出售傳統賀年食品如糕點、盆菜，大型商場和店舖也會有農曆新年的擺設，增添節日氣氛。

中外矛盾加劇 元首賀詞有別

過往，美、英、法等西方國家元首會向所有慶祝農曆新年人士致送祝福，並會趁機感謝華人華裔為當地社區作出的貢獻，以至在拜年時會加入用普通話或廣東話祝賀「恭喜發財」等中國元素，令華裔倍感親切。

然而，隨着近年中國與西方國家的矛盾加劇，部分西方國家政要的賀詞亦有所轉變，避開直接祝賀中國人民。例如美國國務卿布林肯在去年農曆新年賀辭中僅說，向美國及世界各地慶祝農曆新年的人送上最誠摯的祝福，避開提及「中國」。

英國前首相約翰遜的虎年賀詞也是隻字不提「中國」和「中國人民」，只是祝福正在英國或亞洲各國歡度農曆新年的人新年快樂，並指華人社區將繼續發光發熱，助力英國變得更加美好。

日本首相岸田文雄去年就向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春問候。

相比之下，一些與中國關係友好的國家，會傾向直接向中國和中國人民送上春節祝福，並會趁機肯定與中國的友好合作關係，冀雙邊關係在新一年得到進一步的鞏固和深化。