東方日報B1：金兔發財　利是股來

今日是農曆新年大年初二，在此恭祝各位讀者兔年身心康泰、投資得心應手！踏入兔年，股民都期望「虎」盡「金」來，股市可以「兔」氣揚眉，恒指可以一洗頹風。想洞悉投資先機，就要緊貼投資專家的大市看法和精選利是股。

黃國英：聯通高息 袋袋平安

送虎迎兔，人稱「英Sir」的黃國英資產管理公司董事黃國英，冀大家在新一年財源廣進、投資得心應手，並指大家不妨由港股及美股兩方面着手將利是股愈滾愈大。

至於美股，他則推介老少咸宜的迪士尼，原因是公司早前重新委任前行政總裁艾格(Bob Iger)回巢重掌帥印，料可將迪士尼營運等問題撥亂反正，雖則近期股價因電影《阿凡達：水之道》不太賣座而受壓，但預期今年可以運轉乾坤。

鄧聲興：醫思李寧 財源滾滾

他表示，醫思健康作為全港最大的非醫院醫療服務商及醫美服務商，坐擁醫美、醫療及牙科3大業務，隨着中港兩地已經通關，加上本港逐步取消防疫政策，估計可以帶動集團營收向上，目標價設在11元，止蝕位則在8.6元。

李寧方面，他指這個「國家潮牌」在市場定位上有一定優勢，加上其平台零售流水在疫情期間仍有不俗表現，以及網絡銷售表現出色，料在內地放鬆疫情管控下，有望帶動春節的消費表現，而李寧正可受惠此等因素，所以建議不妨買入，目標價看80元，止蝕位設在61元。

姚浩然：華虹半導體「兔」氣揚眉

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，投資者今年要密切注視美國經濟轉弱的風險，特別是在第一季尾與第二季之時，美國樓市轉淡帶來的負面影響將逐漸在經濟上反映出來，導致美國上半年國內生產總值(GDP)可能出現增速放緩甚或衰退的情況。當美國經濟轉差，連帶中國出口亦會受累，所以投資者在策略部署上要保守之餘，亦應盡量避開與經濟敏感度較高的股份。

李韻儀：美團勁賺 盆滿缽滿

馬銀證券(香港)零售研究部主管李韻儀預料，內地今年將增加財政開支，並透過降準等較寬鬆的貨幣政策，以刺激經濟增長。隨着內地經濟慢慢復甦，股市回穩，房地產市道料見改善，並帶動財富效應，預料在今年下半年內地零售銷售將按年有高單位數字升幅，以帶動內地今年經濟增長。

然而，投資者還需觀望全球經濟放緩及地緣政治局勢等不利因素。她預料全球通脹將在未來6個月內呈下降趨勢，而在供應改善及需求放緩的情況下，將令通脹壓力受到遏制，美國聯儲局或將於今年上半年結束加息周期。因此，在預期內地經濟增長回穩，聯儲局或告別鷹派下，外圍經濟進入衰退的風險較低，有利帶動恒指今年走勢。預期中資企業盈利今年能增長15至20%的情況下，恒指市盈率或能攀升至13.5倍，恒指合理值為23,800點。

郭家耀：友邦隨時雙喜臨門

許繹彬：領展豐收 受惠復常

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，恒指虎年低位跌破14,600點後，跌過龍帶動港股近期大幅反彈。隨着內地重新開放邊境，預期投資者將持續炒作疫後重建主題。中港經濟數據有望出現明顯改善，股市的反彈幅度亦可以很大，故他預期今年上半年，恒指有機會升抵23,000至24,000點。

惟他提醒，當中港通關一段時間後，市場會關注復常能否真正帶起經濟，加上美國聯儲局可能繼續收水，港股下半年或會轉趨反覆。

林嘉麒：快手股價步步高陞

元宇證券基金投資總監林嘉麒祝各位讀者新一年吉星高照、事事順利、財運亨通。他預期，港股兔年會延續轉好的運程出現新景象，資金繼續炒作復常概念，並料恒指年內目標可以上望24,000點。

至於快手不單止具直播功能，亦有投資手遊，早年就投資遊戲研發商「魂世界」，其研發的《魔幻廚房》遊戲更獲數億元人民幣流水。業績方面，他指隨着集團第三季虧損收窄，就連行政總裁都指期內商品成交金額(GMV)出乎預期地好，相信股價今年有望更上一層樓。

張智威：港交所生意興隆

信誠證券聯席董事張智威稱，環球正步入「後復常時代」，相信虎年的油價高企、高通脹、封城封控等已成過去，恒指亦有望動若脫兔，未來逐級而上，料上望24,000至25,000點。

陳政深：百勝中國看高一線

艾德金融聯席董事陳政深認為，投資者在兔年伊始不應忽略疫情發展，尤其是內地的疫情擴散情況。儘管新冠感染的致病力減弱，但對醫療系統的負荷和重症率的變化，繼而對內地經濟復常步伐的影響仍值得關注，1月內地官方製造業採購經理指數(PMI)將於下周二出爐。

美國方面，他認為今年焦點繼續是聯儲局相對緊縮的貨幣政策，預期加息至年中，並把息口大部分時間維持在較高水平。當息口持續高企，對美股是一大不利因素，中港股市亦難以獨善其身。以恒指為例，22,000點水平開始見阻力，應審慎應對。

譚智樂：第一拖拉機時來運到

踏入兔年，獨立股評人譚智樂祝大家兔年身體健康、心想事成、股運亨通！他表示，港股自去年第四季觸底反彈，至今仍保持強勢。其中，內地政策轉變令外資重拾對中國經濟信心，帶動港股走出熊市格局，踏入「牛一」的氣氛。

他又提到，隨着中央一號文件將於1月下旬至2月中旬發布，投資者不妨預先部署早着先機。再者，今年肥料等多種原料價格回落，製作農機成本將有望改善，利好公司毛利率。以目前其不足10倍的市盈率計，估值具上調空間，目標價上望5元，以3.5元為止蝕。