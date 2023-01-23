金兔招財！投資專家精選利是股 齊齊賺大錢
2023年01月23日 09:00
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今日是農曆新年大年初二，在此恭祝各位讀者兔年身心康泰、投資得心應手！踏入兔年，股民都期望「虎」盡「金」來，股市可以「兔」氣揚眉，恒指可以一洗頹風。想洞悉投資先機，就要緊貼投資專家的大市看法和精選利是股。
【1、黃國英：聯通高息 袋袋平安】
送虎迎兔，人稱「英Sir」的黃國英資產管理公司董事黃國英，冀大家在新一年財源廣進、投資得心應手，並指大家不妨由港股及美股兩方面着手將利是股愈滾愈大。
以港股為例，他認為中資電訊股乃利是股之選，其中屬「中字頭」的中國聯通(00762)具高息優勢且入場費低於1萬元，所以是不俗的儲錢對象。他又補充，畢竟中聯通過去「衰足咁多年」，現時因市場憧憬國企改革下其估值有望重估，疊加淨現金流高，所以是波動市的穩健投資。
至於美股，他則推介老少咸宜的迪士尼，原因是早前公司早前重新委任前行政總裁伊格(Bob Iger)回巢重掌帥印，料可將迪士尼營運等問題撥亂反正，雖則近期股價因電影《阿凡達：水之道》不太賣座而受壓，但預期今年可以運轉乾坤。
【2、鄧聲興：醫思李寧 財源滾滾】
他表示，醫思健康作為全港最大的非醫院醫療服務商及醫美服務商，坐擁醫美、醫療及牙科三大業務，隨着中港兩地已經通關，加上本港逐步取消防疫政策，估計可以帶動集團營收向上，目標價設在11元，止蝕位則放在8.6元。
李寧方面，他指這個「國家潮牌」在市場定位上有一定優勢，加上其平台零售流水在疫情期間仍有不俗表現，以及網絡銷售表現出色，料在內地放鬆疫情管控下，有望帶動春節的消費表現，而李寧正可受惠此等因素，所以建議不妨買入，目標價看80元，止蝕位設在61元。
【3、姚浩然：美團華虹 「兔」氣揚眉】
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，投資者今年要密切注視美國經濟轉弱的風險，特別是在第一季尾與第二季之時，美國樓市轉淡帶來的負面影響將逐漸在經濟上反映出來，導致美國上半年國內生產總值(GDP)可能出現增速放緩甚或衰退的情況。當美國經濟轉差，連帶中國出口亦會受累，所以投資者在策略部署上要保守之餘，亦應盡量避開與經濟敏感度較高的股份。
隨着內地經濟邁向復常，他看好美團(03690)的外賣業務毛利率將見改善，到店業務更料會有可觀增長，成為公司股價上升的催化劑。另外，華虹半導體(01347)是另一隻值得留意的股份。經過2022年的去庫存後，預期今年市場對半導體的需求按年將有顯著增長，加上美國不斷升級制裁打擊內地半導體產業，內地勢加強支持國產晶片發展，目前估值仍然吸引的華虹半導體，預期後市仍有潛在上升空間。
【4、李韻儀：內地零售 丁財兩旺】
馬銀證券(香港)零售研究部主管李韻儀預料，內地今年將增加財政開支，並透過降準等較寬鬆的貨幣政策，以刺激經濟增長。隨着內地經濟慢慢復甦，股市回穩，房地產市道料見改善，並帶動財富效應，預料在今年下半年內地零售銷售將按年有高單位數字升幅，以帶動內地今年經濟增長。
然而，投資者還需觀望全球經濟放緩及地緣政治局勢等不利因素。她預料全球通脹將在未來6個月內呈下降趨勢，而在供應改善及需求放緩的情況下，將令通脹壓力受到遏制，美國聯儲局或將於今年上半年結束加息周期。因此，在預期內地經濟增長回穩，聯儲局或告別鷹派下，外圍經濟進入衰退的風險較低，有利帶動恒指今年走勢。預期中資企業盈利今年能增長15至20%的情況下，預計恒指市盈率或能攀升至13.5倍，恒指合理值為23,800點。
她推介美團(03690)作為兔年利是股，預料在內地全面放寬防疫措施、經濟轉穩、外賣降低補貼及新業務成本優化的多個利好因素下，美團本年收入及盈利將錄得強勁增長。其中，美團平台即時配送業務預計將能受惠居民對零售服務需求增長，外賣訂單量或能持續增加。此外，旅遊業恢復發展，集團到店、酒店及旅遊業務亦可獲報復式增長。未來市場或需調高美團的盈利預測，支持股價上升，目標價205元。
【5、郭家耀：友邦美團 看高一線】
安里資產管理董事總經理郭家耀表示，友邦保險(01299)在過去一段時間受到疫情和封關影響，保費收入增長未如預期，但隨着中港通關、內地疫情防控措施基本解除，相信友邦不論在內地或香港的生意，今年皆會有較大幅的增長，新業務價值在低基數效應下，預期亦會有不俗表現。此外，息口環境轉變下，預期友邦的固定收益投資收入表現續有改善，這將會是另一利好業績因素。雖然友邦股價近期由低位累升不少，但當集團的內地業務展現潛力，預料市場願意給予股份更高的估值，帶動友邦股價在兔年更上一層樓。
另一利是股他建議不妨留意美團(03690)。儘管美團早前受監管和疫情雙重打擊，但去年第三季收入仍能按年大升28%，非國際財務報告準則計亦成功扭虧為盈。隨着內地防控措施逐漸退場，料可帶動美團業務今年有更理想增長，新業務分部亦有望虧損收窄。尤其是疫情期間，愈來愈多用戶習慣透過網上落訂單購買生活必需品的模式，將對公司日後發展有相當大的幫助。
再者，疫情期間不少同業競爭對手因資金短缺，陸續退出市場，預期美團在搶佔市場份額上的資金投放不如以往般龐大。支出削減配合收入維持高速增長，集團業績料可看高一線。當美團股價短期受騰訊控股(00700)分派影響而回調，反而為投資者製造低吸機會。
【6、許繹彬：領展復常 盆滿缽滿】
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，恒指虎年低位跌破14,600點後，跌過龍帶動港股近期出現大幅反彈。隨着內地重新開放邊境，預期投資者將持續炒作疫後重建主題。當情況由最差變成好一點，中港經濟數據有望出現明顯改善，股市的反彈幅度亦可以很大，故他預期今年上半年，恒指有機會升抵23,000至24,000點水平。
惟他提醒，當中港通關一段時間後，市場會關注復常能否真正帶起經濟，加上美國聯儲局可能繼續收水，港股下半年或會轉趨反覆。投資者亦可同時留意下半年會否再現受熱捧的明星新股，從而帶旺港股投資氣氛。
對於較保守的投資者，他建議可揀領展房產基金(00823)作為兔年利是股，取其主打民生的物業組合的收入穩定，配合集團近年積極收購海外資產，也可受惠於全球復常。至於較進取的投資者可選擇銀河娛樂(00027)，博澳門賭收在恢復通關和疫情退卻後將見顯著增長。許氏亦有一個投資錦囊送給大家，如果買入股份後已錄不俗賺幅(如賺20%)，就不妨先沽出食胡，然後再伺機吸納，炒波幅以期增加潛在回報。
【7、林嘉麒：快手股價 步步高陞】
元宇證券基金投資總監林嘉麒祝各位東網讀者新一年吉星高照、事事順利、財運亨通。他預期，港股兔年會延續轉好的運程出現新景象，資金繼續炒作復常概念，並料恒指年內目標可以上望24,000點。
利是股方面，他指不妨留意一批科網股，其中以直播為主的快手(01024)上升潛力就更大。林嘉麒解釋，由於內地對科網企業的監管風暴應告一段落，加上內地重新放行遊戲版號，所以對板塊估值有幫助。
至於快手不單止具直播功能，亦有投資手遊，早年就投資遊戲研發商「魂世界」，其研發的《魔幻廚房》遊戲更獲數億元人民幣流水。業績方面，他指隨着集團第三季虧損收窄，就連行政總裁都指期內商品成交金額(GMV)出乎預期地好，相信股價今年有望更上一層樓。
【8、張智威：港交所 生意興隆】
信誠證券聯席董事張智威稱，環球正步入「後復常時代」，相信虎年的油價高企、高通脹、封城封控等已成過去，恒指亦有望動若脫兔未來逐級而上，料上望24,000點至25,000點。
隨着大市上升，成交亦配合，與恒指關聯度甚高的香港交易所(00388)則可以看高一線，因現時大市日均成交達1,500億至1,600億元，與虎年的500億至700億元大為不同，公司收益可有幫助。
【9、陳政深：百勝中國 貨如輪轉】
艾德金融聯席董事陳政深認為，投資者在兔年伊始不應忽略疫情發展，尤其是內地的疫情擴散情況。儘管新冠感染的致病力減弱，但對醫療系統的負荷和重症率的變化，繼而對內地經濟復常步伐的影響仍值得關注，預期在一月下旬將會有更多實質數據以判斷內地經濟情況。
美國方面，他認為今年焦點繼續是聯儲局相對緊縮的貨幣政策，預期加息至年中，並把息口大部分時間維持在較高水平，投資者不應寄望短期有減息的空間。當息口持續高企，對美股是一大不利因素。而當美股表現遜色，中港股市亦難以獨善其身，極其量只能延遲下跌。以恒指為例，22,000點水平開始見阻力，應審慎應對。
他建議的兔年利是股是百勝中國(09987)，指公司在內地經營肯德基(KFC)、必勝客等連鎖餐廳品牌，主要採取標準操作程序。隨着內地新冠感染度過高峰期，物流供應鏈復常，公司今年的盈利前景可看高一線。集團去年第三季經調整淨利潤錄2.08億美元，按年增長117%，表現勝預期，亦反映公司在「疫」境下經營維持韌性。
【10、譚智樂：第一拖拉機 時來運到】
踏入兔年，獨立股評人譚智樂祝大家兔年身體健康，心想事成，股運亨通！他表示，港股自去年第四季觸底反彈，至今仍保持強勢。其中，內地政策轉令外資重執對中國經濟信心，帶動港股走出熊市格局，踏入「牛一」的氣氛。
他解釋，牛一市的特徵通常是板塊輪動及估值向上修正，而以此為標準的話，不妨留意一些環境、社會和管治(ESG)概念且落後的股份，當中又以第一拖拉機(00038)值得關注，因農業發展仍是內地一個重大機遇，為確保中國經濟內循環持續進行，糧食供應為重中之重，農業機械的需求亦將見穩定增長。
他又提到，隨着中央一號文件將於1月下旬至2月中旬發布，投資者不妨預先部署早着先機。再者，今年肥料等多種原料價格回落，製作農機成本將會有望大幅改善，利好公司毛利率。以目前其不足10倍的市盈率計，估值仍具上調空間，首季目標價可先上望5元，以3.5元為止蝕。