美股個別發展　策略師警告熊市未完

美股於兔年首個交易日早段個別發展，道指跌26點，報33,349點；標指升2點，報3,974點；以科技股為主的納指升24點，報11,164點。去年對股市走勢判斷神準、來自摩根士丹利及美國銀行的兩位策略師再度警告，美股尚未擺脫熊市。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson指出，近期市場情緒轉趨樂觀，但這並不能改變美股仍處於熊市的現實。他續指，隨着中國經濟復甦帶來更多憧憬，以及歐洲天然氣價格暴跌減緩通脹擔憂，愈來愈多投資者開始接受經濟「軟着陸」觀點。不過，他認為警告「熊市總會在最後階段試圖愚弄投資者」，並指經濟會否衰退根本不是重點，企業盈利大幅倒退才是將會引發股市下跌的最大動力。

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett則警告，通脹有機會再次反彈、經濟衰退來臨將會導致股市再次暴跌。他表示，在這一輪技術反彈之後，標指可能會跌至3,500點左右，又指市場低估了經濟衰退引發的各國政府財政恐慌、更高的債務違約的風險。

Elliott管理合夥人Jesse Cohn表示，期待與Salesforce進行「建設性的合作，以讓該公司實現與其地位相稱的價值」。Salesforce股價早段升1.7%。

早前業績差過預期的華爾街投行高盛，再度透露其「瘦身」計劃。高盛資產和財富管理投資總監Julian Salisbury透露，集團計劃在未來幾年減持包括私募股權、房地產在內的「另類投資」。該行表示，將在2月28日投資者日提供有關計劃的進一步細節。高盛股價曾跌1.35%。

另外，印度政府官員透露，蘋果公司(Apple Inc.)希望提高在當地生產iPone的比重，從目前約佔全球產量的5至7%，提高到最多25%。早前亦有消息人士透露，代工iPhone的鴻海已計劃在2年內將當地人力翻四倍。Apple股價升0.95%。