去美元化？南美兩大經濟體研組建「共同貨幣」

拉美及加勒比國家共同體(CELAC)本周舉行峰會，南美洲兩大經濟體巴西及阿根廷的總統於阿根廷報章Perfil發表聯名文章，證實會進一步商討組建南美洲的共同貨幣，「減持營運成本和外部脆弱性」，被視為減輕貿易結算對美元的依賴。

阿根廷經濟部長馬薩表示，這次峰會應該會決定開始研究成立共同貨幣的條件，諸如財政、經濟體量與中央銀行的角色，以及融合區內貿易的機制，「阿根廷和巴西會邀請拉美其他國家參加」。巴西總統盧拉和阿根廷總統費爾南德斯亦於文章表示，「我們有意克服交易的障礙，簡化和更新法規，推動本幣的使用」，並強調鞏固兩國與巴拉圭和烏拉圭組成的「南方共同市場」(Mercosur)。

這段話有點像1951年西德、法國、比利時、荷蘭、盧森堡和意大利成立歐盟的雛形——「歐洲煤鋼共同體」，撤銷締約國間煤炭和鋼鐵的貿易壁壘。阿根廷外長卡菲耶羅表示，「現在全球都渴求拉丁美洲的糧食、原油和礦產，區內國家得討論經濟要怎樣發展。」拉美的經濟體量約為全球5%。

其實以前阿根廷和巴西也討論過仿倣歐元的共同貨幣「Sur」(西班牙語「南」)。官方消息指，「Sur」的用意是促進區內貿易，減低對美元的依賴，現在重提的契機在兩國目前都由左翼執政。巴西財長阿達去年就職前寫過一篇文章，提出南美洲國家使用共同的數碼貨幣。

不過，所謂共同貨幣說到底是一國讓出貨幣主權，複雜程度遠超阿根廷球星美斯和巴西球星尼馬一起踢前鋒，馬薩自己也清楚「歐元經過35年才面世」。玻利維亞前通信傳播部部長卡涅拉斯亦評論道，現在全球經濟困難，拉美國家很多是執政聯盟使內政盤根錯節，民眾對融合的熱情不如以往，所以各國對邁向融合會變得更加審慎。

分：日後無法以幣策調控經濟

愛沙尼亞當年為了擺脫俄羅斯的影響，增進與西歐的經濟融合，實施穩健的財政預算政策，終於成功在2011年加入歐元區。阿根廷現在卻是濫發鈔票應付公共開支，貨幣發行量於費爾南德斯上場首3年大增3倍，通脹猖獗，2020年債務違約後基本上不能發外債。

就算盧拉最新表態似乎為「誰願與阿根廷共用貨幣」的疑問降溫，一國停用本幣後就再無法自行透過貨幣政策調控經濟，須與其他國家採取同一貨幣政策。就以美斯的「祖國」意大利為例，新任總理梅洛妮曾抱怨歐洲央行在經濟及金融穩定存在風險時還執意加息，可是荷蘭央行行長、歐央行政策委員諾特日前才主張，歐央行未來兩個月都要加息半厘，「別預期我們到時便會收手……距離調低加息幅度尚早」。

梅洛妮領導的聯合政府擬把意大利財政赤字佔國內生產總值(GDP)比率於兩年內由5.6%降至3%，市場仍憂慮貴為歐元區第3大經濟體的意大利，乃區內最有機會因息口抽升而爆發債務危機的國家，尤其令人擔心的是債務再融資需求上升和潛在政局不穩。