東方日報B1：兔年新盤　貨如輪轉

兔年伊始，各大發展商預計社會和經濟活動會進一步復常，樓市氣氛回暖，將迎來一番新氣象，樓價可望回穩向上。業界乘勢部署於年內大規模開盤，料推動市況更加熱鬧。

【新地續月月有樓賣】

該集團今年會積極推盤，繼續「月月有樓賣」。屯門兆康NOVO LAND第2期將會打頭陣，於農曆新年後出擊，緊接的大埔白石角University Hill計劃於復活節前推售。至於天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期會安排於第二季登場。而元朗The YOHO Hub 2期、啟德協調道項目及同區承豐道26號項目，則部署下半年推出。

【恒地推市區剛需盤】

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民恭賀讀者新年快樂、身體健康、萬事勝意。兔年祝願大家鴻「兔」大展，兔年行大運，樓市朝氣勃勃。他認為，香港經濟有望快速全面復甦，相信今年樓市會穩定轉好。

而啟德HENLEY PARK由兩幢高座大樓及4幢低座大樓組成，涉及740伙，預計會以現樓形式推售。

【信置主打鐵路大盤】

該集團部署今年推出的項目以鐵路盤為主。其中，去年銷情強勁的元朗錦田南錦上路站柏瓏，預計會推出系列第3期，該期數項目預計關鍵日期為2025年3月，目前已獲批預售樓花同意書。

將軍澳日出康城凱柏峰III亦有望年內登場，樓盤同樣已獲批預售，預計關鍵日期為2025年1月。至於最為矚目的，要數香港仔黃竹坑站港島南岸第4期項目，劃分為兩期發展，分別提供432伙及368伙。該集團年內將推出5個樓盤，涉及單位總數逾3,000伙。

【長實3盤蓄勢待發】

該集團去年積極投地，賣樓套現金額亦高達260億元，成績不俗。今年磨拳擦掌部署推售的樓盤遍及港島、九龍及新界。其中，旗下與新地合作發展的屯門青山公路飛揚繼去年推出第1期後，預計今年上半年再接再厲推出第2期，涉及400伙，主打中小型單位，並已獲批預售，蓄勢待發。

同時，油塘東源街項目亦計劃上半年推售，估計部分單位可享有海景。而香港仔黃竹坑站港島南岸第3期項目，分為兩期發展，分別涉及642伙與558伙，提供兩房至四房間隔，預計關鍵日期為2025年第四季。

【會地6項目輪住上】

會德豐地產常務董事黃光耀表示，新一年祝讀者萬事如意、新年進步、身體健康、恭喜發財！祝願今年的樓市，如兔般「兔」氣揚眉。

黃光耀相信，隨着社會踏上復常之路，有利整體經濟及樓市表現，估計農曆新年後，樓市由新盤帶動下，成交量有機會反彈，料全年樓價由低位回升約5至8%。發展商亦會配合市況，把握機會推盤。

他指，集團計劃今年推出6個樓盤，大部分為市區盤。其中，毗鄰藍田港鐵站的KOKO HILLS第3A及第3B期，分別提供392伙及444伙。啟德亦有兩個位處海灣半島的合作項目，包括承豐道19號第1期及MIAMI QUAY II，兩盤均已獲批預售樓花同意書。

【嘉華啟德盤響頭炮】

他表示，隨着經濟逐步復常，加上內地加速開放，市民信心重現，近日樓市交投明顯轉趨活躍，市場亦已累積一定的購買力，預料樓市今年上半年固本培元，下半年量價均會有明顯反彈，全年平穩發展。

集團年內將有3個大型合作項目推售，當中的啟德海灣第1期屬頭炮新盤，涉及1,017伙，主打兩房戶。至於將軍澳日出康城第13期項目有機會第四季登場。

【新世界聚焦跑道區】

他透露，集團今年將主力推售啟德跑道區大型合作發展項目。其中，與其他發展商合作的啟德MIAMI QUAY II及啟德承豐道19號項目，預計於第一季推出，均以中小型單位為主打。而同區的承豐道22號項目則以大單位為主，部署第二季登場。至於北角皇都戲院重建項目有機會年底推出。