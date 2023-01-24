IMAX年初一內地票房錄4750萬人幣　CEO看好娛樂需求

IMAX Corporation(美股：IMAX)年初一(22日)創下歷史第二高的春節檔期首日票房。中國IMAX影院周日錄得4,750萬元人民幣，在內地春節假期的年度觀影高峰期獲開門紅。

《流浪地球2》目前以4,050萬元人民幣的成績領跑IMAX票房。作為2019年影片《流浪地球》的最新續作，《流浪地球2》在年初一取得的IMAX票房較前作翻倍。IMAX影院以僅佔全國1%的銀幕數為影片貢獻達8.5%的票房份額。

IMAX首席執行官Rich Gelfond表示，內地電影觀眾在2023年將繼續以強勁的速度重返影院。公司在年初一所取得的票房，已創下公司有史以來最好的成績之一，這進一步顯示內地觀眾對大片觀影的娛樂需求正噴薄待發。伴隨着春節檔的強片雲集，《阿凡達：水之道》的票房表現，加上節後多部荷里活大片即將上映，中國顯然已再度成為全球表現最為強勁和多元化的電影市場之一。

IMAX首日票房的佳績也離不開其他三部力作的成功表現，其中包括古裝歷史題材作品《滿江紅》、動畫電影《深海》和諜戰片《無名》。

春節檔電影將在IMAX中國影院持續播映至2月。同時，《阿凡達：水之道》也繼續上映，該片IMAX中國內地票房已高達3.5億元人民幣，並成為IMAX中國內地史上票房第二高的影片。此外，《黑豹2：瓦干達萬歲》和《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》將在下個月陸續登場。