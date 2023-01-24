內地春節檔期戲院票房突破30億人幣 市場料衝上90億人幣

內媒報道，內地今年電影市場迎來開門紅，春節檔期票房突破30億元人民幣(下同)，連續兩日單日票房突破10億元。

貓眼專業版數據顯示，截至周二(24日)8時55分，今年春節檔期(21日至27日)包括預售在內的總票房突破30億元。電影《流浪地球2》、《滿江紅》及《熊出沒·伴我「熊芯」》分別位列前三名，包括預售在內的票房分別為10.08億元、10.02億元及3.04億元。

市場對內地春節檔期票房收入樂觀。國泰君安香港研報分析稱，預計今年春節檔期總票房有望突破80億元。

萬聯證券研報則表示，防疫政策優化、預售票價略為下降，以及觀影情緒高漲等多重利好因素推動春節檔期表現，今年春節檔期票房有望創近幾年新高。全國影院基本上恢復正常營業，觀影人次較防疫政策優化前明顯回升。票價下調會降低觀眾消費門檻，帶動觀影人次上升，觀影人次將替代票價成為今年春節檔期票房的核心推動因素。春節檔期預售兩日破億，基於前5日預售票房為近5年最高，預期春節檔期整體票房有望突破90億元。