全年恐轉蝕190億　東電申請加電價3成

外媒引述消息報道，東京電力控股公司周一(23日)宣布，已向日本經濟產業省申請，6月1日起大多數家庭簽約的管制電價平均上調29.31%，加幅接近三成。此舉旨在改善因火力發電燃料價格高漲而低迷的業績。實際加價幅度和時間將由國家的審查決定。若按照申請內容，標準家庭每月電費預計將增加2,611日圓(約156.99港元)。

東電加價是東日本大地震後經營惡化的2012年以來首次。鑑於隨着烏克蘭危機等資源價格上漲，東電是第6家申請加價的電力巨頭。此外，東電周一並公布預測，2022財年(2022年4月至2023年3月)合併財報的淨虧損額將達3,170億日圓(約190.6億港元)。上財年錄淨盈利56億日圓(約3.36億港元)。

社長小早川智明周一在新聞發布會上表示，如果維持現狀，將難以確保穩定的電力供應。「我們不想給客戶帶來負擔，但我們作出了艱難的決定。」

日本有兩種類型的家庭電價，「管制電價」需要政府批准才能修改，而「酌情電價」則允許電力公司自由修改。東電計劃從6月起將其酌情利率平均上調5.28%。

在此之前，其他5家日本電力公司已經申請從4月份起將價格提高28%至46%，因為該行業受到進口燃料高成本的擠壓，日圓兌美元疲軟令情況加劇。