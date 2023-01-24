「聯儲局線人」稱加息步伐再放緩　暗示下周僅加0.25厘

有「聯儲局線人」之稱的美國記者Nick Timiraos發文指，繼上次會議將加息幅度縮至0.5厘後，聯儲官員正準備再度放慢加息步伐(即可能只加0.25厘)，並將討論今年接下來時間的加息步伐。聯儲局將於下周三公布最新一次議息結果。

文章指出，在即將召開的會議上，官員們可能會討論兩個重要問題：一是聯儲局加息對就業和整體經濟需求產生「全面影響」需要多長時間？二是由於緩解供應鏈瓶頸或降低燃料和其他商品成本等其他因素，通脹會放緩多少？

他指出，聯儲局目前內部仍未有一致觀點，有部分官員認為，只要接下來數月經濟未有大幅走弱，就不應該在短期內停止加息；亦有部分官員主張更早地暫停加息，因為加息的效果需要更長的時間才能發揮出來，減少加息幅度、讓利率在高位維持長時間可能會更加有效壓制通脹。

聯儲局向來有透過媒體向市場放風的不成文傳統，目前負責跟進聯儲局相關新聞的Timiraos被視為聯儲局對外的「傳聲筒」，其發表的文章很多時是代表了聯儲局的立場，並且會被華爾街各大行所信納。