美企業績參差　道指早段挫161點

美股3大指數周二未能延續升勢，道指早段跌161點，報33,467點；標指跌17點，報4,002點；以科技股為主的納指跌50點，報11,313點。

綜合型企業3M公布，截至去年底止一季收入為80.79億美元，按年跌6.18%；純利更大跌59.59%至5.41億美元。3M主席Mike Roman表示，業績表現受到消費者業務加速下滑所拖累，同時由於上財季中國疫情干擾導致當地業務「顯著放緩」。他表示，基於需求疲弱，公司已調整了產能並控制成本，以改善庫存水平。3M股價早段曾跌5.48%。

醫藥及個人護理用品公司強生(J&J)公布，上季收入按年跌4.42%至237.06億美元，主要受累於期內新冠疫苗收入大減57.44%至6.89億美元，以及匯率的不利影響。撇除新冠疫苗後上季收入按年跌0.72%至230.17億美元；經調整淨利潤更按年增9.51%至62.18億美元。強生預期，今年列帳收入增長4.5至5.5%，經調整每股盈利增幅介乎3至5%；其股價曾升0.9%。

通用電氣公布，截至去年底止一季收入按年增長7.3%至217.86億美元，主要受惠於航天工業業務收入增逾25%，惟部分被可再成能源收入大跌近兩成所抵銷。季內股東應佔盈利達21.25億美元，按年由虧轉盈。展望今年，在撇除已分拆的醫療業務後，料不計併購的收入料錄得「高單位數」增幅；公司股價跌2.5%。

電訊巨頭Verizon上季用無線電話付費戶按季淨增長21.7萬戶，勝預期；季內收入則按年增長3.47%至352.51億美元，純利按年增長42.57%至65.77億美元。不過，在撇除若干非經營項目後，經調整每股盈利按年跌逾一成至1.19美元，其股價升7.22%。