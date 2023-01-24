對沖基金Citadel去年勁賺160億美元　打破同業歷史紀錄

外媒引述LCH Investments數據指，2022年排名前20的對沖基金公司總共創造了224億美元的收益(撇除管理費)，其中，位列第一的Citadel去年為客戶淨賺超160億美元，刷新了「賺錢之神」普爾遜(John Paulson)在2007年押注美國次按危機爆煲時所取得的150億美元收益紀錄。

報道指，有別於普爾遜當年「獨注一擲」押注次按危機，Citadel的收益並非來自單一交易。管理資金規模達到540億美元的Citadel，於去年總交易利潤約為280億美元，旗下旗艦基金收益率達到38.1%。知情人士稱，該公司在其五項核心策略中的每一項都錄得盈利。

LCH的年度排名只是查看對沖基金業績的一種方式，該排名於2010年首次發布，可能不包括在百分比基礎上表現出色的較新或較小的對沖基金。

2022年，Citadel向投資者收取了近120億美元的管理費和投資回報分成。值得一提的是，公司近五分之一的投資者正是自家員工。

不過，除了少數賺大錢的基金以外，多數對沖基金也表現欠佳。LCH估計，去年對沖基金整體虧損2,080億美元。另據投資公司Preqin的資料統計，2022年對沖基金整體回報率為-6.5%，是2008年(-13%)以來的最大虧損。